应对 PCIe 5.0 高速 SSD，厂商推出 M.2 塔式散热器

IT之家 7 月 4 日消息，今年下半年，PCIe 5.0 SSD 将开始出货，其速度更高，发热更大，更多厂商会选用更大的散热模块。

现在，国内厂商九鲨推出了一款 M.2 塔式散热器，售价 59.98 元起。

如上图所示，这款 M.2 SSD 采用了 6010 规格的风扇 + 双热管散热片设计，整体高度为 82mm。根据官方测试数据，在三星 980 Pro SSD 上，主控温度可降到 40 度，闪存温度为 33 度，相比之下无散热器的温度分别为 92 度和 71 度，被动散热温度分别 57 度和 49 度。

IT之家曾报道，在台北电脑展上，SSD 主控大厂群联电宣布与 AMD 和美光（Micron）合作，共同打造 PCIe Gen5 生态，并同声宣示 PCIe Gen5 SSD 世代来临。群联展示了新一代的 PCIe 5.0 SSD，它采用了更宽的 2580 尺寸设计，速度可达 12GB / s。

参数方面，群联 PS5026-E26 主控的 SSD 采用 PCIe 5.0 x4 接口，配备 1TB 美光 3D TLC 闪存，可达 12,457 MB/s 的最大顺序读取速度和 10,023 MB/s 的最大顺序写入速度。随机性能方面，该 SSD 可达 131 万 IOPS 的 4K 随机读取速度和 116 万 IOPS 的 4K 随机写入速度。