任天堂试玩同乐会开启，《马力欧 + 疯兔 王国之战》《哆啦 A 梦 牧场物语》免费玩

IT之家 7 月 4 日消息，任天堂直面会上公布了多个新作，并表示多款作品将迎来一波免费试玩。

任天堂现宣布 Switch Online 新一期试玩同乐会活动已经开启，本次活动可以免费游玩《马力欧 + 疯兔 王国之战》（港服）和《哆啦 A 梦 牧场物语》（日服）两款游戏，活动时间为 2022 年 7 月 4 日 12:00 ～ 7 月 10 日 17:59。

IT之家了解到，NS 玩家可以在 Nintendo Switch 的 eShop 中选择「Nintendo Switch Online」后进入「试玩同乐会」，再找到游戏名称上方的试玩同乐会即可开始试玩，系统会自动为你下载游戏。

值得一提的是，任天堂还宣布游戏《哆啦 A 梦：大雄的牧场物语》系列将推出续作《哆啦 A 梦：大雄的牧场物语 大自然王国与大家的家》，将于 2022 年在任天堂 Switch、PS5、Steam 平台上正式发行。

值得一提的是，任天堂还表示试玩同乐会期间为《马力欧 + 疯兔 王国之战》提供折扣，游戏本体标准版减免 75%（现价 80 港元），游戏季票二折（26 港元），时间是在 7 月 17 日 23:59 之前。

国行版本的国行版《马力欧疯兔: 王国之战》 已于 2 月 15 日发售，包含 DLC 内容的完整版，实体版同步发售。

《马力欧 + 疯狂兔子 王国之战》的续作《MARIO + RABBIDS SPARKS OF HOPE》将于 2022 年 10 月 20 日发售。玩家将与马力欧、路易吉、桃花公主、疯兔桃花、疯兔路易吉和他们的朋友们一起踏上银河之旅。