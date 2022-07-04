【IT之家开箱】华为 nova 10 Pro 全系配色图赏：星耀工艺 + 星耀环镜头，前置 6000 万追焦双摄

IT之家 7 月 4 日消息，华为 nova 10/10 Pro 系列于今日下午正式发布，共有 4 款配色，主打银光闪闪的 10 号色，IT之家已经拿到了 nova 10 Pro 全系 4 款配色，带大家一次看完。

10 号色

华为 nova 10 Pro 拥有 10 号色、耀金黑、普罗旺斯、绮境森林 4 款配色。10 号色版本背面大面积采用轻奢银色调，巧妙融合金色星耀环、星耀标。

华为 nova 10 Pro 厚度为 7.88mm，重 191g。该机首发前置 6000 万超广角镜头和 800 万前置人像特写镜头，配备全新双目立体视觉影像系统，两枚镜头均支持自动对焦，可实现 0.7-5 倍变焦范围。

后置摄像头方面，华为 nova 10 Pro 后置 50MP 主摄（RYYB）+8MP 超广角微距 + 2MP 景深三摄，支持暗光人像、疾速抓拍、后置人像追焦、后置人像虚化等多种模式。

此外，华为 nova10 Pro 搭载 6.78 英寸 120HzOLED 臻彩环幕屏，配备骁龙 778G 4G 处理器，拥有 4500mAh 电池，搭配华为 100W 超级快充 Turbo，号称 20 分钟充满。该机还支持 Wi-Fi 6 增强版、NFC、智感支付。

耀金黑

华为 nova 10 Pro 耀金黑是系列中比较低调的配色，后盖类似磨砂黑，镜头模组的星耀环为黑底金字，看起来更有高级感。

普罗旺斯

华为 nova 10 Pro 普罗旺斯为紫色磨砂后盖，镜头星耀环的金边则全部变成了类似青灰色的设计，有一种金属的质感。

绮境森林

华为 nova 10 Pro 绮境森林是四款配色中唯一一款亮面后盖的配色，整体为青绿色调，大家觉得怎么样？

华为 nova 10 Pro 已开启预售，7 月 8 日 10:08 正式开售，售价 3699 元起。