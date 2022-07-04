芯瑞达：目前公司 Micro LED 技术处于研发送样阶段

7 月 4 日，芯瑞达在投资者互动平台上表示，公司将加大包括 Micro LED 技术在内的研发投入、加快发展其产品应用领域导入，以助力业绩提升。目前公司 Micro LED 技术处于研发送样阶段。

针对汽车芯片方面产品，芯瑞达坦言，目前公司没有汽车芯片产品。该公司 MiniLED 背光与直显技术，可以应用于新能源车载显示终端。其所在地合肥市拥有多家车企，公司市场部门正加速接触中。

年报显示，2021 年芯瑞达实现营收约 8.21 亿元，同比增加 46.65%；归属于上市公司股东的净利润约 8268 万元，同比减少 5.39%。

芯瑞达表示公司扣非净利润降低的主要原因：①公司加大研发投入，研发费用同比增加；②受有色金属行业价格回暖影响，公司主要原材料铝基板成本增加；③为充分保障并提升产品质量行业优势，加大品质体系与检测资源与能力投入；同时为改善员工住宿环境与福利水平等，管理费用同比增加。

据悉，芯瑞达主要从事新型显示光电系统、智能健康光源系统的研发、设计、生产、销售及技术服务，提供从光源设计、光电系统设计、显示设计、控制系统设计、外观设计、产品制造及技术服务的一体化解决方案。其主要产品有直下式背光模组光电系统、侧入式背光模组光电系统、量子点显示光电系统、MiniLED 显示光电系统、健康智能护眼台灯、智能吸顶灯、面板灯、LED 灯管、LED 球泡灯。