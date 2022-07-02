利亚德：Micro LED 产品消费端首先针对 100 英寸以上电视，现阶段进入更小尺寸还有难度

集微网报道 近日，利亚德在接受机构调研时表示，Micro LED 产品在 C 端领域我们第一步规划是在 100 英寸以上的大尺寸的消费电视上，现阶段想进入更小尺寸还有难度。我们在从多维度去做努力，包括 COG、量子点等技术上的投入，目标就是大幅降低成本。

2020 年底，利亚德联合中国台湾晶电率先在全球范围内实现 Micro LED 的量产，这几年公司也一直在围绕 Micro 的方向做更多研发和投入。整个 21 年，Micro LED 的市场推广、订单水平和产能扩产都沿着制定的计划有序开展并顺利完成。2022 年，利亚德继续沿着降低 Micro 成本的方向在做努力，具体来说有两个维度。

现有工艺和制程上取得阶段性进步。利亚德原来推出的 Micro 是集中在 0.9mm 以下，以 0.9mm 的销量为主并且在市场上有一定的份额，2021 年看到市面上其实出现了多种不同方式生产的 0.9mm 的产品，各家采用的工艺不同，有正装 COB、倒装 COB，SMD，4in1 等，相比之下利亚德的优势在于性能指标上，比如亮度、对比度、节能、稳定性等，成本上的优势相对弱一点，但经过一年多的努力，利亚德已经可以通过工艺和制程的改进将成本售价做一定幅度的下调了。

技术上的突破。在现有 Micro 设备和巨转工艺的基础上，利亚德研发了一种新技术，使得 Micro 的产品间距可以向更大间距去扩展，比如 1.2mm、1.5mm 等。利亚德的 Micro 产品有两个必要条件，一个是所使用的芯片单边距离小于 100 微米，市面上这样的芯片或者使用这类芯片的公司极少，另一个是使用巨转的技术和设备进行封装。

从更长期来看，未来三年利亚德有一个“产业布局”的策略，通过深入 Micro 产业链各个环节，参与投资或合作研发，驱使 Micro 成本能够大幅度下降，从而开启更大的市场空间。