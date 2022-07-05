英国将强制互联网公司遏制外国政府发布“假信息”，违法者或被罚款数十亿美元

7 月 5 日消息，英国计划对即将出台的全新网络安全法进行修正，强制社交媒体和搜索引擎等应用程序的所有者遏制“外国发布的虚假信息”，否则将被罚款。

英国数字、文化、媒体和体育部在声明中表示，人们可以在平台上发布内容，但平台所有者将有法律义务主动限制外国政府发布的、旨在对英国社会和民主构成威胁的“干预类”虚假帖子。

如果这些公司违反法律，英国通信监管机构 Ofcom 将有权按照即将出台的《在线安全法案》规定，对他们处以最高相当于全球年销售额 10% 的罚款。对于部分美国科技巨头来说，这可能会高达数十亿美元。

英国政府表示，这项法律将打击 Meta 旗下 Facebook 和 Twitter 等平台上的虚假账户，这些账户是代表外国政府建立的，目的在于影响选举或法律程序。

英国文化大臣纳丁・多里斯 (Nadine Dorries) 称:“我们不能允许外国或他们的傀儡利用互联网不受阻碍地进行敌对的网络战争。为此，我们正在加强新的互联网安全保护措施，以确保社交媒体公司识别并根除外国政府支持的虚假信息。”

英国安全事务国务大臣达米安・海因兹（Damian Hinds）在声明中说:“虚假信息通常是由多个虚假角色植入的，目的是在不知不觉中获得真正的用户，然后‘分享他们的信息’。我们需要大型在线平台采取更多行动，识别和破坏这种协同的不真实行为。”