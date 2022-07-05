效仿欧盟，日本法院或要求大型科技企业开放算法

北京时间 7 月 5 日早间消息，据报道，日本法律专家表示，一个与当地餐馆网站有关的反垄断案件可能会改变谷歌、Facebook 和亚马逊等大型互联网平台在该国的运作方式，法院将迫使这些企业披露其秘密算法的内部运作情况。

上个月，东京一家法院在对日本最大的餐馆评论平台 Tabelog 的运营商 Kakaku.com 提起的反垄断案，法院在本案中裁定 Hanryumura（一家韩式烧烤连锁店）胜诉。

Hanryumura 成功地证明，Kakaku.com 改变了用户评分的计算方式，从而损害了其餐厅的销售工作。虽然 Kakaku.com 被命令向 Hanryumura 支付 3840 万日元（28.4 万美元）的“滥用优势谈判地位”的赔偿金，但这家互联网公司已对该决定提出上诉。

日本法律专家表示，这一结果可能具有深远的影响，因为法院要求 Kakaku.com 公开其部分算法。

虽然该餐饮集团受到限制，不能公开透露向其展示了哪些信息，但法院的要求开创了一个罕见的先例。在过去很长一段时间以来，大科技集团一直坚持认为，他们的算法在任何情况下都应被视为商业机密。

然而，世界各地的法院和监管机构已经开始挑战这一立场，许多企业已经抱怨，哪怕是算法出现一些很小的变化，都会对搜索和推荐服务造成严重的负面影响。

专门研究反垄断问题的律师、曾在日本公平贸易委员会（该国反垄断监管机构）工作的平山健太郎（Kentaro Hirayama）说道：“在世界其他地方的竞争法中，还没有一个法院要求数字平台披露其算法的案例。”

他还补充表示：“现在出现了一种风险，即任何平台都有可能在法庭上花费几年时间，最终被迫向原告解释其算法。”

Facebook 的日本业务部门表示，他们不会对涉及其他公司的诉讼发表评论，而谷歌和亚马逊拒绝发表评论。

Hanryumura 在 2020 年首次起诉 Kakaku.com，声称 Tabelog 对其关于如何计算用户分数的算法所做的改变，大大降低了其网点的评级。

Hanryumura 的律师皆川胜昌（Katsumasa Minagawa）在胜诉后表示：“这是一个关于人工智能时代下大型科技平台的算法所操纵的反垄断案件，具有开创性。”

尽管该平台已经提供了一些关于其基于算法的服务如何运作的信息，但大科技公司普遍反对披露算法。

然而这一立场正面临越来越大的压力。欧盟的“平台对企业”法规已经于 2020 年生效，该法规要求平台向企业提供更多关于其排名算法如何运作的信息。

一年之后，日本出台了《提高数字平台透明度和公平性法》，要求互联网平台在基本层面上披露其算法的运作方式。五家公司（亚马逊日本、乐天、雅虎日本、苹果和谷歌）是该法的针对目标。

东京都会大学竞争法教授是永大助（Daisuke Korenaga）表示：“该法旨在靠反垄断法来制裁违规者。”

他还补充说道：“但直到现在，日本还没有数字平台商因使用算法而被制裁的先例。Tabelog 案为违规情况下的惩罚提供了一个参考。”

Hibiya Sogo 律师事务所的合伙人榧树植村（Koya Uemura）称，Tabelog 一案“无疑将导致更多质疑反垄断法下算法公平性的案件”。

他说道：“我认为大型科技企业会认为此案与他们相关。他们肯定会评估自己可能面临的风险。”