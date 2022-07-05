魅友特别福利日，1849 元起即可入手直屏旗舰魅族 18X

IT之家 7 月 5 日消息，魅族官方开启“魅友特别福利日”活动，推出解密免单 1 分钟、下单抽奖、积分翻倍等众多福利，活动时间为 7 月 4 日至 5 日。

活动针对众多机型推出优惠，其中魅族 18X 券后可达 1849 元起，立省 750 元，同时还拥有 6 期免息并且限量赠送魅族 45W 超充适配器。魅族 18s 券后 2599 元起，魅族 18s Pro 券后 3399 元起，皆享 12 期免息并且限量赠送魅族 45W 超充适配器。

在魅友特别福利日期间还有解密赢免单活动，解开谜题并在免单的 1 分钟内下单的前 N 名用户将会赢得免单，至高 5000 元。昨日免单时间为 20：03，官方已经给出揭秘。今日活动也已给出题面，就等大家解出谜题下单赢免单了。

针对不着急换机的用户，魅族也推出了活动期间全场无门槛包邮，登录即可抽取 POP2s 耳机等活动。

IT之家了解到，魅族 18X 搭载高通骁龙 870 芯片，采用 120Hz OLED 屏，内置 4300mAh 电池，支持 30W mCharge 快充，配备 6400 万像素主摄。魅族 18s 系列搭载骁龙 888+ 5G 旗舰处理器，采用 2K 120Hz 四面微弧屏，配备超声波屏下指纹解锁。值得一提的是，魅族官方透露将于明年第一季度发布新款旗舰手机。