吉利官宣收购魅族：星纪时代获其 79.09% 股权，后者将作为独立品牌继续运营

IT之家 7 月 4 日消息，今日上午，湖北星纪时代科技有限公司（第一股东为吉利集团）与珠海市魅族科技有限公司在杭州举行战略投资签约仪式，正式宣布星纪时代持有魅族科技 79.09% 的控股权，并取得对魅族科技的单独控制。

吉利创始人、星纪时代董事长李书福，魅族科技创始人黄章，吉利控股集团 CEO 李东辉，星纪时代副董事长、魅族科技董事长沈子瑜，吉利控股集团高级副总裁杨学良，星纪时代 CFO 苏静，魅族科技 CFO 戚为民出席并见证签约仪式，星纪时代 CEO 王勇与魅族科技 CEO 黄质潘代表双方签约。

▼ 李书福与黄章

双方宣布将携手致力于为用户提供多终端、全场景、沉浸式融合体验的核心产品。 至此，传闻半年的“吉利收购魅族”一事，终于正式官宣。

星纪时代董事长李书福表示：

当前，新一轮科技和产业革命催生了大量新业态、新模式，消费电子行业和汽车行业的技术创新和生态融合势在必行。未来智能汽车、智能手机两个行业的赛道不再单调，两者不再各行其道，而是面向共同用户的多终端、全场景、沉浸式体验的一体融合关系。通过布局手机业务，消费电子产业与汽车产业深度融合，跨界打造用户生态链，可以实现超级协同。

黄章表示：

过往的近二十年，魅族科技始终坚守专注和极致的工匠精神，保持着对产品的执着追求，魅族科技和星纪时代紧密协作，将努力为大家打造出更好的产品。

双方强调，本次战略投资后魅族科技会作为独立品牌继续保持运营。黄章作为魅族科技产品战略顾问，继续为魅族科技的发展贡献力量。此外，魅族科技高层管理团队也将保持稳定。

星纪时代称，将致力于高端智能手机、XR 技术产品、可穿戴式智能终端产品研发和生态建设。战略投资魅族科技后，目标是努力成为全球第一家拥有多终端、全场景、沉浸式核心技术的全生态科技公司。

IT之家了解到，星纪时代成立于 2021 年 9 月，注册地为中国湖北省，注册资本 7.15 亿元人民币，定位高端手机领域，法人代表为王勇，董事长为李书福；珠海魅族成立于 2003 年 3 月，注册地为中国广东省。

星纪时代股东包括吉利集团（宁波）有限公司，宁波铂马企业管理合伙企业（有限合伙）、海宁万鑫科技合伙企业（有限合伙）、武汉经开星纪投资基金合伙企业（有限合伙），以及三名自然人股东沈子瑜、李书福和苏静。星纪时代疑似实控人为李书福，持股比例为 57.8452%。

工商信息显示，星纪时代所属行业为互联网和相关服务，经营范围中包括了移动终端设备制造、移动通讯设备销售、卫星移动通讯终端制造等，还包括了集成电路芯片相关、5G 通讯技术服务相关等业务。

附《李书福在本次活动上的致辞全文》

尊敬的黄章先生，各位同仁，媒体朋友们：

大家上午好！

今天很高兴，大家齐聚杭州，共同见证星纪时代战略投资魅族科技签约仪式。这是星纪时代发展史上具有里程碑意义的事件。

当前，新一轮科技和产业革命催生了大量新业态、新模式，消费电子行业和汽车行业的技术创新和生态融合势在必行。未来智能汽车、智能手机两个行业的赛道不再单调，两者不再各行其道，而是面向共同用户的多终端、全场景、沉浸式体验的一体融合关系。最近，手机企业纷纷开始造汽车，汽车企业也尝试造手机，最终都是为了创造更好的用户体验，可谓殊途同归，异曲同工。

手机是快速迭代的随身移动终端，是经过大量市场验证的软件创新应用载体。布局手机业务，既能让用户尽快分享创新成果，又能把安全、可靠的一部分成果转移到汽车中应用，实现车机和手机软件技术的紧密互动。同时，消费电子产业与汽车产业深度融合，跨界打造用户生态链，可以实现超级协同。

魅族科技是值得尊敬的中国品牌，黄章先生是值得尊重的中国企业家。魅族科技是中国领先的科技生活产品及软件生态服务的创造者、开拓者之一，深耕消费电子行业近 20 年，是中国智能手机行业的鼻祖与先驱，拥有 10 多年的操作系统开发经验，累计服务了上亿用户，为中国智能手机的研发、制造、人才培养及手机产业的形成与发展打下了良好的基础，做出了不可磨灭的贡献。借此机会，我要向创始人黄章及魅族科技团队全体成员表示诚挚感谢。对于智能手机行业而言，我们是后来者，在不同的历史时期，企业的重组并购将会产生不同的效果。我坚信，星纪时代与魅族科技的重组并购一定能产生最大化的协同效应，在保持品牌独立的基础上，为不同的细分市场提供良好的个性化消费体验。我希望魅族科技，星纪时代一定要加快技术、文化融合，加强生态科技建设，为早日实现共同的商业梦想，紧密合作，携手共进。

最后，祝大家夏日安康，快乐人生，吉利相伴！谢谢！