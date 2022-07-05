恒驰 5 将于 7 月 6 日开启预售，首一万辆可交车时付车款

IT之家 7 月 5 日消息，恒驰汽车今日宣布，旗下首款量产车型“恒驰 5”纯电豪华 SUV，将于 7 月 6 日 20:00 开启预售，首一万辆将特大让利，且交车时付车款、提车后 15 天内可退车并退款，所有购车款项支付及退回均在公证处专户。

IT之家了解到，恒驰 5 是恒大汽车第一款量产车型，定位为纯电 A 级 SUV，首车已于 2021 年 12 月 30 日成功下线，比原定时间提前了 12 天。

早在去年 11 月，恒驰 5 就已经向工信部提交了产品申报，而官方本来是想要在今年 5 月左右开启新车预售，但受第一季度，国内疫情反弹等负面因素的影响，计划也被迫推迟到 7 月，而具体到交付时间，有传闻称最早也要等到国庆。

IT之家曾报道，恒大汽车恒驰在今年 5 月发布声明，“今日，网上流传有关‘恒大汽车无限期推迟电动汽车预售’的市场消息严重不实。受疫情影响，恒驰 5 原定 2022 年 6 月 22 日量产时间调整为 2022 年 9 月 20 日，预售工作正常推进中。”此前，恒大集团董事局主席许家印曾在 3 月 22 日召开的“大干三个月，实现恒驰 5 量产”的动员大会上明确称：“6 月 22 日一定要实现恒驰 5 量产。”

4 月 30 日，恒驰汽车官宣招募授权代理商，就销售渠道模式、门店建店标准、招商政策、资质要求及加盟流程等方面进行了详细介绍。招商城市为北京、上海、广州、深圳、成都等 18 城，基本都是一线、新一线及省会城市。5 月 8 日，首轮授权代理商招募截止。据红星资本局报道，部分经销商表示对恒驰品牌持观望态度。

恒驰 5 定位为纯电 A 级 SUV，新车配备 H 型贯穿式 LED 头灯以及 21 英寸轮圈，车型长宽高尺寸分别为 4725mm / 1925mm / 1688mm，轴距 2780mm。搭载由宁德时代提供的磷酸铁锂蓄电池，搭载联合汽车电子有限公司生产的驱动电机，峰值功率 150kW、峰值扭矩 345N・m，额定功率 60kW，CLTC 综合续航 602km，百公里加速时间 7.8s。