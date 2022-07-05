【IT之家评测室】小米 12S Ultra 全面体验：影像机皇，来了？徕了。

自小米 12 系列去年底发布以来，超大杯的“Ultra”成为了笔者这一年来最期待的手机之一，毕竟前两代产品小米 10 Ultra 和 11 Ultra 已经向我们证明了小米在移动影像领域的“登峰造极”，因此接下来的新 Ultra 自然值得期待。

万万没想到，这一等，就是大半年，没等来小米 12 Ultra，却迎来了搭载全新骁龙 8+，且有徕卡加成的小米 12S Ultra。

经过IT之家一段时间的体验，对于这款产品，恐怕无法简单的用“堆料王者”来形容了。

那么这款小米 12S Ultra 的体验究竟如何？全新的骁龙 8 + 退烧了吗？米味的徕卡，到底“毒不毒”？又得不值得大半年的等待？带着这些疑惑，下面我们进入评测环节。

第一部分：外观设计

和前两款 Ultra 一样，小米 12 Ultra 的设计同样令人过目难忘，比如背面硕大且凸起的圆形影像模组，拿在手里的时候有那么一瞬间更像是拿着一台可以打电话的相机。

在工艺设计上，这一次小米 12S Ultra 并没有采用陶瓷，而是首次采用了环保有机硅素皮材质，表面采用了小牛皮纹理。

据官方资料，这种环保有机硅素皮材质常用于高端游艇内饰等，相较于传统素皮，其手感要更柔软一些，有些亲肤质地，而在功能性上，还拥有更为优秀的抗老化、抗脏污性能。

小米 12S Ultra 用素皮机身的另外一个显而易见的好处，就是整机的“减重”，小米 12S Ultra 整机重量达到了 225g，整机尺寸为 163.17x74.92x9.06mm，相较于上一代，减重了 9g，并且握在手中没有上一代那么夸张的“头重脚轻”问题。

我们再来看看细节设计，小米 12S Ultra 的整个影像模组凸起，模组外还有一圈 23K 金装饰。

圆形模组之下，是磨砂的黑色背板，几乎占据了背面三分之一的机身面积。在背板上，并没有传闻中的徕卡可乐标，而是白色的 LEICA 标识。

看得出来，在小米 12S Ultra 已经尽可能的保持设计上的克制了，但毕竟手机内塞进了一颗足足有一英寸大小的 CMOS，另有两颗一半大小的“586”，如何将这三颗摄像头友好、和谐的塞进圆形的模组内部，这是内部堆叠设计上的科学，也是艺术，小米 12S Ultra 这一点（从笔者个人主观角度来看），是相当优秀的，虽说摄像头虽然严重凸起，但并不是特别的突兀，且方中带圆的设计，中和了这种突兀。

从小米的三代 Ultra 产品形态来看，似乎并没有太多设计上的延续，当然，这一点无可厚非，毕竟没人规定高端设计必须要有延续。不过，小米 12S Ultra 也确实做到了高端旗舰机在设计上所谓的“差异化”，不管你是否欣赏这种设计，但相信只要你看了小米 12S Ultra 一眼，就“再也无法忘记它的容颜”了。

细节设计上，和机身同色的金属中框，底部是扬声器、SIM 卡槽等开孔：

顶部同样有扬声器开孔，双扬有着哈曼卡顿加持，同时还有红外传感器：

配件方面，包括清水壳、取卡针、67W 的快充头以及 6A 数据线，遗憾的是快充头并没有上 C 口。此外，作为一款旗舰机，诸如 IP68、X 轴线性马达这些必备配置，小米 12S Ultra 同样该有的都有。

回到正面，小米 12S Ultra 搭载了一块 6.73 英寸的三星 AMOLED LTPO 屏幕，采用了 E5 发光材料，支持原生 10bit 色深，以及拥有 3200x1440 分辨率，达到了 2K 级别。

其他方面包括 1500nit 峰值亮度，1000nit 全屏亮度，以及 P3 色彩空间，JNCD≈0.34，△ E≈0.33，支持 1-120Hz 动态刷新率、杜比视界、HDR10+、HDR10、HLG，以及前后光环境传感器等等。

总的来说，这块屏幕也是全部拉满，几乎让人挑不出任何毛病。

第二部分：影像体验

先来讲一下硬件部分，小米 12S Ultra 的主摄是足足有一英寸大小的定制索尼 IMX989 图像传感器，这也是索尼迄今为止最大尺寸的手机相机传感器。

需要强调的是，这颗索尼 IMX989 ，没有做任何裁切，是实打实，完整的一英寸。

一英寸有多大，看看下面旗舰级别的 CMOS 对比你就知道了：

除了大底，这颗主摄，还有 8P 非球面高透镜片加持，以及全涂墨、防眩光镀膜、环烯烃镜片、IR 滤光片等等技术。

另外两颗，则是熟悉的 4800 万像素 IMX586，分别用于 13mm 等效焦距的超广角（微距）以及 120mm 等效焦距的 5X 潜望镜，IMX586 算是小米的老朋友了，用在超广角和潜望镜上，也算是目前行业的天花板水准了。

（如果能再塞上一枚 2X 人像镜头，那真的就是起飞了....）

讲完了硬件，再来看看“软件”部分，也就是万众瞩目的 —— 徕卡。

首先，在影像风格上，小米 12S Ultra 提供了两种徕卡双画质风格 —— 徕卡经典、徕卡生动。

其中，徕卡经典更倾向人眼所见，追求相对立体感的影调，画面有着高对比度，这也是我们所说的“德味”；而徕卡生动，画面要更亮一些，且色彩相对艳丽，氛围感更强，类似于开启 AI 色彩增强后的效果。

在拍照界面上，小米提供了这两种风格，可根据不同的场景随意切换。

下面我们直接来看一下样张：

徕卡生动、徕卡经典（主摄拍摄）

徕卡生动、徕卡经典（主摄拍摄）

徕卡生动、徕卡经典（5X 潜望长焦拍摄）

徕卡生动、徕卡经典（主摄夜晚拍摄）

通过上面几组样张来看，徕卡生动的饱和度略高，非常适合拍摄花花草草、画面色彩丰富的场景；徕卡经典最明显的特点则是暗部略微欠曝，画面整体亮度略低一丢丢，比较写实，适合拍摄一些建筑、人文等场景。

值得一提的是，小米“徕卡经典”的德味，和友商的德味还不太一样，相比之下友商的对比度要更高一些，光影明暗对比更强一些，而小米 12S Ultra 的整体动态范围要更高。

除了徕卡双画质风格之外，小米 12S Ultra 还带来了徕卡鲜艳、徕卡自然、徕卡单色、徕卡单色 HC 四款徕卡相机的同款滤镜，以及提供了三款大师镜头包，包括： 35mm 经典黑白镜头、50mm 经典旋焦镜头、90mm 经典柔焦镜头。

徕卡滤镜样张：

徕卡鲜艳、徕卡自然（5X 拍摄）

徕卡鲜艳的德味要更浓；而徕卡自然的色彩寡淡了一些，但更倾向人眼所见

徕卡单色、徕卡单色 HC（主摄拍摄）

徕卡单色这两款滤镜，都有着高对比度，其中徕卡单色 HC 还加入了“颗粒感”，进一步增强了样张的高级感

徕卡大师镜头样张：

50mm 经典旋焦镜头

焦外边缘的光斑呈椭圆形，且向内旋转，有点类似蔡司的 Biotar 镜头

35mm 经典黑白镜头

格调不够，黑白来凑，这颗 35mm 经典黑白镜头更适合人文、街拍

90mm 经典柔焦镜头

这颗镜头的氛围感很强，整体呈现出一种朦胧、柔美的效果

讲完了徕卡滤镜，下面来看一下小米 12S Ultra 样张表现：

IT之家注：若无特殊说明，均为徕卡生动风格拍摄

超广角

主摄

超广角

主摄

5X 潜望

主摄

超广角

主摄

5X 潜望镜

主摄 2X 变焦

主摄（徕卡单色 HC）

超广角（夜晚场景）

主摄

超广角

超广角

5X 潜望

首先讲一下主摄，大底带来的硬件优势是相当明显的：更佳的信噪比、更高的动态范围、超强的感光能力。比如极为苛刻的夜晚环境下，这颗主摄甚至能当夜视仪使用，但凡周围有一丁点光源，主摄就能拍出“白天”的效果，一点都不夸张，而且成片率还挺高。

再比如很多场景下都无需 HDR 了，即便是在一些大光比场景，不开启 HDR，拍摄的样张的动态范围表现依旧可以媲美 HDR 样张。

HDR 开、HDR 关

如上图所示，HDR 开启、关闭，样张几乎没有区别

大底手机都不可避免的会带来慧差问题（拍摄主体边缘模糊），小米 12S Ultra 给出的解决办法则是主摄近距离拍摄的时候，会自动切换至超广角，使用微距拍摄，避免了大底拍摄带来的慧差，但如果能把这个选择权交给用户，似乎体验会更好一些。

再来谈谈这颗 4800 万像素的潜望长焦，在光线良好的情况下，有着极致出色的锐度和解析力表现，即便是将 5X、10X 的光变样张局部再放大，细节依旧锐利清晰，非常出色。同样，5X 潜望长焦有着天然的构图优势，成片率很高。

超广角的表现同样的第一梯队，并且这颗超广角位置放在了模组的最中央（小知识：小米 12S Ultra 的一英寸大底主摄位于最左边），这样尽可能的避免了指头遮挡的问题。

总的来说，小米 12S Ultra 的影像堆料，可以说又是来到了一个新的高度，特别是足有一英寸大小的主摄，率先推动手机摄像头进入一英寸时代（实打实的一英寸）。

另一方面，则是徕卡的加持，诸如色彩把控、影调，乃至往后小米手机的成像风格，将会有一个明确、且固定的方向，让小米拥有属于自己的风格和基调，这对小米在影像探索上的帮助是巨大的。

至于体验上的不足，这里也简单谈一些，比如大师人像滤镜，拍完后会有一个明显的算法加载过程，大概在 3s 左右，虽然不影响最终成像效果，但略有影响体验；其次，主摄和超广角之间的色彩一致性，还有优化进步的空间。（但别的方面这款超广角依旧很强）；其三，5X 拍摄，潜望镜是否激发逻辑有些迷，拍十几米外没问题，但是拍一些几米外的景（特别是被拍摄物体前方有遮挡物的时候），就很容易在主摄 5X 变焦和 5X 潜望镜之间犹豫，略有影响体验。

第三部分：性能体验

配置部分，小米 12S Ultra 搭载了第一代骁龙 8 + 移动平台，搭配 LPDDR5 满血版 + UFS3.1 FBO 焕新存储，支持 WiFi 6 增强版，散热部分采用了叶脉冷泵散热系统。

此外还包括 4860mAh 电池，支持 67W 有线快充、50W 无线快充以及 10W 反向充电，同时拥有澎湃 P1 快充芯片、澎湃 G1 电池管理芯片加持。

关于第一代骁龙 8 + 移动平台，这里重点说明一下，相较于上一代产品，其最大的亮点是采用了台积电 4nm 工艺，其中，超大核由 3.0GHz 提升到 3.2GHz，CPU 性能也提升了 10%，此外 GPU 虽然依旧是同款 Adreno730，GPU 性能也提升了 10%。

得益于台积电工艺，高通骁龙 8+ Gen1 芯片性能和功耗比上一代都有了很大进步，据官方数据，在相同性能表现下的前提功耗足足降低了 33%，而 GPU 也降低了 30%。

我们直接来看一下跑分：

如上图所示，小米 12S Ultra 安兔兔综合成绩为 1070459 分，作为对比，上一代骁龙 8，部分机型在适当条件下，能够跑到 100 分出头的成绩，看来第一代骁龙 8 + 的理论性能上确实有了一定的提升。

闪存性能测试中，写入速度达到了 1810MB/s，算得上 UFS3.1 的顶级水准。

GeekBench 5 跑分方面，小米 12S Ultra 单核为 1300 分，多核 4170，多核成绩远超骁龙 8 机型。

（不同机型性能调教不同，上述跑分仅供参考）

再来看一下小米 12S Ultra 的游戏表现：

测试游戏为《原神》，开启游戏最高画质，手机开启性能模式，测试时间为 30 分钟，测试环境为室内 25°C 左右的空调房，游戏测试场景为野外跑图 + 打怪，战斗场景占游戏总时间 40% 以上。

（原神画质设置如上）

如下图所示，最高画质的《原神》，30 分钟，小米 12S Ultra 平均帧率为 58.4fps，稳帧指数仅为 2.4（越低越好，一般游戏类 < 8）：

从帧率波动情况来看，全程肉眼可见的卡顿掉帧情况极少，战斗场景下，帧率基本维持在 55fps 上下，跑图则维持在 60fps 上下。

功耗方面为 5.517W，帧能耗为 99.5mW。温度方面，实测正面最高温度为 44.5°C 左右，背面最高温度为 43.5°C：

从笔者的主观体验角度来讲：

首先，相较于骁龙 8 机型，小米 12S Ultra 肉眼可见的掉帧情况明显减少，游戏整体体验相当稳定。其次，发热是存在的，但是相较于骁龙 8 机型，骁龙 8 + 略有退烧情况，这种变化，类似于电磁炉从 6 档降到 5 档。

下面，我们再通过和骁龙 8、天玑 9000 机型对比，借助具体的量化数据，来验证笔者上述的结论。

首先，是和两台同样旗舰级别的骁龙 8 旗舰机进行对比。

如下图所示，尽可能的保证同样的测试条件、环境下，小米 12S Ultra 的原神平均帧率（58.4），确实要比另外两台骁龙 8 旗舰高一些（53.3、54.5），同时，最右侧（红框内）的 Drop 值也有不小差距。

Drop 值，是衡量性能稳定性、不可忽视的核心指标 ——Drop 值越小，证明一段时间内的掉帧次数越少，也能够直接反映出，玩游戏到底卡不卡。

小米 12S Ultra 的 Drop 值为 49，另外两台骁龙 8 分别为 91.4、56.2，由此证明，小米 12S Ultra 的掉帧次数，要远低于另外两台骁龙 8 旗舰机。

再来看看功耗对比，小米 12S Ultra 的 5.5W，同样低于另外两台骁龙 8 旗舰机的 5.9W、7W（双电芯功耗 * 2）：

具体到帧能耗方面，小米 12S Ultra 的 99.5，也要低于骁龙 8 的 111.4：

通过上组数据，可以证明，全新的骁龙 8+，相比骁龙 8，性能表现和功耗，确实有非常大的提升。

再来看看和天玑 9000 的对比。

首先是帧率方面，小米 12S Ultra 的 58.4 平均帧率略高于天玑 9000 机型的 53.6 平均帧率：

功耗方面，小米 12S Ultra 的 5.517W 确实也低于天玑 9000 机型的 5.896W（2.948*2）：

写到这也可以简单下一个结论了 ——

小米 12S Ultra 搭载的这颗全新的骁龙 8+，确实要远优于骁龙 8，用上台积电 4nm 后，功耗确实有一定程度的降低，且大核频率提升，也实现了一定的性能升级；同样，相较于天玑 9000，骁龙 8 + 的帧率也有很大提升，功耗还有一定幅度的下降。

至于发热问题，只要高负载，就一定会热（毕竟还是在这个大夏天），不过就目前测试固件来看，倒不至于出现一发热就降频的现象。

如果你目前用的是骁龙 8 机型，特别是那些性能释放保守的骁龙 8 机型，用上小米 12S Ultra 的骁龙 8 + 后，惊喜感是一定会有的。

充电表现充电方面，小米 12S Ultra 搭载了 67W 有线快充，实测前 3 分钟，充电功率可达 55W 以上，后续维持在 40W、35W、30W 左右，前 15 分钟可充电至 50% 以上，充电至 90% 后，进入 15W 左右的“涓流”状态，UI 显示 100% 共耗时 40 分钟左右，完全充满需要 50 分钟。虽比不上小米 12S Pro 的 120W，但 67W 日常使用，还是够用的。

续航部分，以笔者作为主力机使用的实际测试，使用时间 9 小时，其中亮屏时间为 4 小时 38 分钟，共耗电 87%，这其中还包括长达 1 个小时的高强度《原神》游戏。由此来看，小米 12S Ultra 是能够满足笔者一天的用机需求的，至少，续航不是短板。

总结：

不看价格就谈产品好坏那一定是耍流氓，小米 12S Ultra 售价 5999 元起，在笔者看来，这仍是一个很有诚意，且颇具良心的定价，因此笔者也认为，小米 12S Ultra 仍是一款相当值得买的影像旗舰（如果不考虑后期降价的话）。

小米 12S Ultra 延续了小米“Ultra”产品线的全能，简单总结，就是一款在硬件上、在体验上很难挑出毛病的旗舰手机。

当然，除去“全能”之外，笔者更愿意谈一下小米 12S Ultra 的新骁龙 8 + 芯片和徕卡加持。骁龙 8 + 带来最明显的优势，就是性能提升了，功耗同样也下降了（特别是在低负载场景下），这对用户的日常体验的提升无疑是巨大的，并且也向广大消费者放出了一个新的信号 —— 骁龙芯，还是可以重回王者宝座的。

再来谈一下徕卡。以往，小米手机在影像方面，虽然硬件部分很强，但似乎并没有太过具体，或者是品牌化、家族化的成像风格，或者是延续，但大家也都看到了，如今友商们几乎都在强调“家族化”，用各家所谓的“记忆色”逐渐占领消费者心智，长久下来，当谈到某品牌的拍照、影像，消费者脑海中自然会浮现出某个具体的形象。

在笔者的观察看来，此前的小米似乎缺少了这方面的优势，不过，和徕卡联名后，这个局面是一定会打破的，被“百年德味”熏陶过后，小米 12S Ultra 已经拥有了属于自己的色彩风格和基调。至于这个德味够不够“毒”，笔者不是专业摄影师，没有资格评价，但至少，我们也欣慰的看到，小米影像接下来的方向，是明朗，且具体的。