小度回应“女子玩智能音箱发现多名房客被拍”：支持当事人维权，将竭力配合

IT之家 7 月 5 日消息，今日，百度旗下人工智能助手 @小度小度 就“女子称民宿内智能音箱偷拍房客隐私”一事，发布声明称，强烈要求商家尽快停止该行为，已与视频当事人取得联系，坚决支持视频当事人维权，将竭力配合、协助警方的问询和调查。

小度在声明中指出，视频中所展示的录制功能，为小度智能屏“看护助手”功能，该功能的研发初衷，是帮助用户在异地也可通过家中智能屏摄像头看护老人和孩子，便于发生意外时进行及时处理。需要特别说明的是，小度智能屏不会默认自动开启摄像头及“看护助手”功能，仅设备管理员有权限。为了保护用户及家人的隐私安全，小度“看护助手”功能在监控、录制并上传看护视频期间，都会在小度设备端给予明确提醒，清晰告知用户该功能正在运行。

IT之家了解到，小度表示，视频中该民宿使用的小度智能屏为普通用户版。小度《看护助手协议》中明确规定：普通用户版产品仅允许在家庭场景下使用，如有非法利用看护功能给他人造成隐私威胁或伤害的行为，小度有权封禁该用户小度账号，并通知公安机关进行进一步处理。

此外，针对大家关心的酒店中常见的小度智能设备隐私安全问题，小度称专门针对酒店等商用途径研发了小度智能屏（酒店版），去除了摄像头，除充电口外无外露的物理端口，并且移除 OTG 接口，使用安全 ADB 方案，提高了从外部破解产品的难度，防止刷机或暴力破解植入恶意软件，最大程度保护用户隐私。

据介绍，当小度智能屏摄像头、麦克风运行时，屏幕右上方会出现图标，给予明确提醒。如果小度产品处于待机或未唤醒状态，小度绝不会自动采集，识别用户及周边的音视频信息。