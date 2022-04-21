苹果 HomePod 智能音箱停产后，竟然升值了

IT之家 4 月 21 日消息，据 MacRumors 报道，苹果于 2021 年 3 月停产的初代 HomePod 智能音箱现在似乎在在线交易市场网站上升值了。

HomePod 初代以 349 美元的价格首次亮相，一年多后苹果将其降至 299 美元。在销售低迷之后，苹果停产了 HomePod，并表示未来将专注于 HomePod mini 智能音箱。HomePod 仍在继续接收软件更新和新功能。

从那时起，来自 eBay 的研究数据表明，随着时间的推移，“HomePod”的价值逐渐增长。过去一年在 eBay 上售出了 6610 台 HomePod，平均售价为 347.61 美元，比苹果零售价高出 15% 以上。在此期间共售出 2082 台新的或密封的 HomePod，平均售价为 432.27 美元。

过去一周，二手或翻新 HomePod 的平均售价为 336.03 美元，而新 HomePod 的平均售价为 638.76 美元，表明价值稳步攀升。The Verge 发现，HomePod 的平均升值幅度比苹果 299 美元的零售价高出 25% 左右。没有盒子的二手 HomePod 的售价往往在 220 美元左右，但新的、工厂密封的 HomePod 可以卖到 500 美元以上。

随着时间的推移，在 eBay 上挂牌出售的 HomePod 数量也出现了显著下降，这可能有助于产品升值。尽管如此，在线市场上对苹果大型智能扬声器的需求似乎依然存在，尽管这款设备已经上市了将近 5 年，其中包含了 iPhone 6 使用的 A8 芯片。

爆料称，苹果仍在开发 HomePod 的继任者，结合了智能扬声器、Apple TV 功能和 FaceTime 摄像头。