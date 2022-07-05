OLED 触控屏：小米笔记本 Pro 14 / 16 2022 款 5799 元起预售

小米于 7 月 4 日发布了小米笔记本 Pro 14 / 16 2022 款，搭载了 12 代酷睿 P 系列处理器，可选 RTX 2050 独显，最高搭载 4K OLED 屏，均搭载压感触控板。

现已于京东开启新品预售，预售期间晒单返价值 100 元京豆。

小米笔记本 Pro 14 2022 款售价如下：

小米笔记本 Pro 16 2022 款售价如下：

i5-1240P + 16GB + 512GB：6499 元

i7-1260P + 16GB + 512GB + RTX 2050：8499 元

实际到手价为以上价格减去 100 元，5799 元起。

IT之家了解到，两款笔记本均搭载了 12 代酷睿 P 系列处理器，以及 16GB LPDDR5 内存和 512GB PCIe 4.0 SSD。

小米笔记本 Pro 14 搭载了一块 14 英寸的 2.8K OLED 屏，90Hz 刷新率，专业校色，600 尼特亮度，100% DCI-P3 色域，支持触控。机身厚度为 14.9mm，CNC 工艺。

小米笔记本 Pro 16 则是搭载了一块 16 英寸的 4K OLED 屏，600 尼特亮度，专业校色，100% DCI-P3 色域，支持触控。机身厚度同样为 14.9mm。

其他方面，两款笔记本均搭载了压感触控板，覆盖 AG 玻璃，内置线性马达，支持一体式按压。此外，两款笔记本均经过了英特尔 EVo 认证，搭载雷电 4 接口。

在发布会上，雷军确认，小米笔记本 Pro 16 的处理器可达 45W 性能释放，性能相比上代提升 76%。

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