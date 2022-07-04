小米回应外媒：与徕卡合作的 12S 系列中国大陆独供

IT之家 7 月 4 日消息，今天，小米发布了与徕卡联合设计影像系统的小米 12S 系列手机。发布会后，外媒 Android Authority 询问小米该系列手机是否会全球发布。

据报道，小米在电子邮件中告诉 Android Authority，“小米将在中国大陆独家提供小米 12S 系列”。但是，小米还提到，未来与徕卡的合作的产品不会只限于这个系列，最终会扩展到全球产品线。

IT之家稍早前报道，小米今晚发布了影像旗舰 —— 小米 12S Ultra ，首发索尼 IMX989 1 英寸传感器，售价 5999 元起。

这款 1 英寸 5000 万像素的主摄像头单颗像素尺寸达到了 1.6 微米，4 in 1 模式达到了 3.1 微米，其采用了 f / 1.9 光圈，配备 8p 镜头，等效焦距 23mm，支持 OIS 防抖，镜片还采用了全涂墨、防眩光镀膜，削弱镜头眩光。其他镜头包括 48MP 超广角（IMX586，等效 13mm） 和 48MP 潜望长焦（IMX586，5x / 120x，等效 120mm）。

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