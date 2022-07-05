余承东称“增程式电动车落后”是胡扯，华为做鞋袜都是世界级品牌

IT之家 7 月 5 日消息，在昨晚的华为新品发布会上，华为终端 BG CEO、智能汽车 BU CEO 余承东发布了全新 AITO 问界 M7 豪华智慧大型电动 SUV，在发布会后余承东接受了媒体的采访。

对于有观点认为增程式电动车只是过渡路线，余承东表示，这是胡扯，把增程发动机去掉，就是纯电车。纯电车增加了一个增程发动机，就是落后？余承东表示，即使把纯电车的电池做大，但也需要充电，如果用完了没地方充电怎么办？大电池也成了负担，同时电池能量密度也有瓶颈。在余承东看来，增程车用油发电相比燃油车更省油，因为燃油车在路上经常不停的离合换挡，发动机一直在低效工作。而增程车虽然发了电，但是电可以能量回收，就比燃油车效率高很多。

余承东谈到了华为如何打造世界级品牌。他表示，没有几个企业真正懂得如何去做世界级品牌，但是他带领的团队，经过 10 年的摔打，懂得了这个经验，有这个能力。余承东还表示，做世界级品牌，没有几个企业真能懂怎样去做。华为不去做鞋袜，是因为技术含量太低，还比不上家电，是浪费华为的高科技人才。“如果说今天活不下去了，哪怕去做鞋子和袜子，桌子凳子，华为都能打造世界级品牌。”

此外，余承东对于新发布的问界 M7 很有信心。他表示，问界 M5 的销量增长非常快，6 月销量 7000 多台，新增大定 1 万多台，“现在供应还是有压力的，相信我们 M7 上市以后卖的会更好。”余承东表示，因为供应原因不好预测单月销量能达到多少，但自己给团队定的目标是，希望他们早点能够月销量过 2 万台，甚至是过 3 万台。但是也要看行业供应的情况，另外还面临包括电池在内的原材料涨价问题。

IT之家了解到，增程式电动汽车是指纯电动汽车，配备小型辅助发电机组，在电池电量低时，用发动机给电池充电。增程式电动汽车是由电动机直接驱动的车辆，发动机不参与驱动。发动机只为电池提供电力。即使电动车没电了，也可以依靠发动机发电来驱动车辆。

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