一加骁龙 8+ Gen 1 新机跑分曝光：超 113 万，已知新机中跑分最高

IT之家 7 月 5 日消息，今日下午，数码博主 @数码闲聊站 曝光了一加骁龙 8+ Gen 1 新机（型号为 OnePlus PGP110）跑分。

截图显示，一加骁龙 8+ Gen 1 新机安兔兔跑分为 1131151，应为目前骁龙 8+ Gen 1 机型已知的最高跑分。

该博主透露，一加骁龙 8+ Gen 1 新机在性能堆料方面下了功夫，“倾向有点像之前一加 5 和一加 6”。

IT之家了解到，骁龙 8 + Gen 1 是骁龙 8 移动平台的增强版，采用超大核 Cortex-X2 + 大核 A710 + 小核 A510 的三丛集架构，CPU 核心最高主频提升至 3.2GHz。同时，相较于骁龙 8，骁龙 8 + Gen 1 采用了台积电 4nm 工艺。

搭载骁龙 8 + Gen 1 的新机中，小米 7 月 3 日公布的 12S Pro 安兔兔跑分为 1113135；联想中国区手机业务部总经理陈劲昨日也通过社交媒体公布了 moto X30 Pro（型号为 XT2241-1）安兔兔跑分，达 1114761。

根据此前爆料，此次曝光的一加骁龙 8 + Gen 1 新机可能为一加 10T。一加 10T 预计将采用 6.7 英寸 LTPO 2.0 AMOLED 显示屏，内置 4800mAh 电池，支持 150W 快充，前置 32MP 摄像头，后置 50MP+16MP+2MP 相机组合。

▲ Smartprix 与 OnLeaks 放出的 OnePlus 10T 渲染图