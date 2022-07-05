realme 真我 GT2 大师探索版发布会邀请函抵达IT之家：“硬箱・旷野”，去探索

IT之家 7 月 5 日消息，此前 realme 真我已宣布 GT2 大师探索版将于 7 月 12 日发布。现在 realme 真我 GT2 大师探索版发布会邀请函现在已抵达IT之家。

realme 真我 GT2 大师探索版主打年度质感旗舰。而新品发布会邀请函也体现了探索之旅，代号「露营」，“即将启程请各位带上好奇与悸动，准备出发，去探索！”

realme 真我 GT2 大师探索版邀请函是一个箱子，方便携带，而这款手机还有全新配色定名“硬箱・旷野”。该邀请函展示了什么是“硬箱・旷野”。

据介绍，这款机型采用复刻硬箱造型的直角金属中框，将金属铆钉与机身融为一体，搭配触摸细腻的环保素皮，“感受源自旷野的野性，释放探索世界的天性”。

realme 真我手机官方表示，真我 GT2 大师探索版年度质感旗舰联合潮流设计师 Jae Jung，把直角边框、铆钉、素皮等硬箱传奇设计元素一一解构，并融至手机设计中。

入网信息显示 realme 真我 GT2 大师探索版手机厚 8.2mm，重 199g，采用 6.7 英寸 2412×1080 120Hz AMOLED 屏，支持 100W 快充，前置 16MP 镜头，后置 50MP + 50MP + 2MP 镜头。

另据 爆料，真我 GT2 大师探索版采用居中单孔超窄边框直屏。此外，该机预计采用 6.7 英寸京东方蓝钻柔性直屏，并在采用 100W 快充 + 5000mAh 双芯大电池的同时将整机厚度控制在了 8.2mm。