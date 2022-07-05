GPD Win Max 2 掌机海外价格公布：R7 6800U + 10.1 英寸屏，约 6000 元起

IT之家 7 月 5 日消息，今年四月份，GPD 官宣了新款 WIN Max 2 掌上游戏本，官方表示这款产品配备 10.1 英寸全面屏，处理器可选 Intel 12 代 1260P 和 AMD Ryzen 7 6800U。

据 VideoCardz 消息，该系列掌机海外价格已经公布，即将开启众筹，售价如下：

R7 6800U 16G 128G：众筹价 899 美元（约 6014.31 元人民币），限量 50 份

R7 6800U 16G 1T：众筹价 999 美元（约 6683.31 元人民币）

i7-1260P 16G 1T：众筹价 999 美元（约 6683.31 元人民币）

IT之家了解到，GPD WIN Max 2 英特尔版本将搭载 12 代酷睿 i7-1260P，12 核 16 线程，核显部分依然是英特尔 Iris Xe Graphics G7，96EU，768 个流处理器。

AMD 版本为锐龙 7 6800U，8 核 16 线程，睿频最高 4.7GHz。核显是 RDNA2 架构的 AMD Radeon 680M，12CU，768 个流处理器。

屏幕方面，GPD WIN Max 2 机身 A、B、C 面为铝镁合金，D 面采用 ABS 材质，采用 10.1 寸超窄边框原生横屏，默认分辨率 1920×1200，最大分辨率 2560×1600，支持 10 点触控，4096 级压感，兼容 Surface Pen，摄像头在转轴处。

键盘部分，GPD WIN Max 2 掌机采用了标准键盘布局，手柄部分首次引入了霍尔摇杆，肩键采用线性扳机键，双振动马达，三轴重力感应 + 三轴陀螺仪，六轴设计。

接口方面，GPD WIN Max 2 配备了两个 USB 3.2 Gen 2、一个耳机孔、USB 3.2 Gen 2、HDMI 2.1、雷电 4（AMD 版为 USB 4）、全功能 Type-C 接口，以及 SD 和 microSD 卡槽，支持外接显卡扩展坞使用。