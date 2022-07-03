AOKZOE 发布 A1 掌机：R7 6800U + 8 英寸屏，支持 Win11 / Steam OS

IT之家 7 月 3 日消息，据 TechPowerUp 消息，AOKZOE 现已在海外正式发布了 A1 掌机，该掌机搭载 AMD R7 6800U 处理器，配备 8 英寸屏，支持 Windows 11 和 Steam OS 系统。

据报道，AOKZOE 将率先将搭载 AMD 锐龙 7 6800U 的便携式游戏机投入量产。官方称，AOKZOE A1 配备了纯铝散热片、纯铜热管，确保高效散热。系统方面，AOKZOE A1 与 Windows 11 和 SteamOS 兼容。

屏幕方面，AOKZOE A1 配备 8 英寸全高清 IPS 显示屏，分辨率为 1920 x 1200，像素密度达到 283 PPI。官方称，AOKZOE A1 标准版重 668 克，与 7 英寸 Steam Deck 差不多。

其他方面，AOKZOE A1 采用了符合人体工程学的舒适弧度设计，官方称可以有效地防止手指在延长游戏时间后抽筋。AOKZOE A1 还支持快充，可以在很短的时间内将其重新充电，然后继续享受游戏。

IT之家了解到，AOKZOE 将在 2022 年 9 月完成 A1 订单，官方将在数周内逐步向公众发布完整的细节、技术规格和定价信息。