受益于服务器和新款 iPhone 即将推出，预测鸿海今年营收同比增长 4-15%

7 月 5 日，据台媒《经济日报》报道，鸿海昨日公布 6 月营收并调升全年预期。对此，美系外资机构指出，预估今年营收将从持平，上调至营收同比增长 4-15%。

外资机构表示，鸿海 6 月营收 5262 亿新台币，比外资机构预期的高出达 32%：除了手机出货量从 5 月的较高基期放缓外，整体表现强劲。

鸿海第二季营收为 1 兆 5104 亿新台币，环比增长 7.26%，同比增长 11.3%。外资机构也指出，第二季营收也超出外资机构预期的 10-15%，预计在营收增长下，将推动鸿海毛利率达到外资机构估计的 6.1%，单季 EPS（每股收益）预估将达到 2.29 新台币，环比增长增 8%、同比增长 7%。

鸿海受益于服务器市场整体需求维持旺盛，第二季与去年同期相比有强劲双位数增长下，看好鸿海第三季整体业务实力，尤其是服务器和新款 iPhone 即将推出，预估今年营收将从持平上调至同比增长 4-15%。

外资机构还强调，尽管供应链中断和宏观市场波动，鸿海在 2022 年仍持续缴出营收同比增长的业务实力。这源于其稳健的执行力、全球生产据点的优势与市占率的提升。

此外，也有外资机构指出，鸿海第三季还有电动车业务的贡献。