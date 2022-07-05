富士康母公司鸿海 6 月营收约 1189.21 亿元：同比大增 31.02%，创历年同期新高

IT之家 7 月 5 日消息，据中国台湾地区经济日报报道，富士康母公司鸿海最新营收数据显示，公司 6 月营收 5262 亿新台币（约 1189.21 亿元人民币），环比增长 5.71%，同比增长 31.02%，为历年同期新高。

第二季度，鸿海营收为 15104 亿新台币（约 3413.5 亿元人民币），环比增长 7.26%，同比增长 11.30%，为历年同期新高，优于公司预期。鸿海累计前 6 月营收 29186 亿新台币（约 6596.04 亿元人民币），同比增长 8.08%，同样为历年同期新高。

IT之家了解到，鸿海第二季度营收均呈现环比增长、同比增长态势。鸿海表示，“云端网络产品类别”中，服务器市场整体需求维持旺盛，与去年同期相比有强劲两位数增长。“电脑终端产品类别”受益于今年 3 月份平板新品发布，以及鸿海供应链管理优势，可以稳固较多零部件，与去年同期相比有显著增长。

此外，鸿海第二季度“消费智能产品类别”主要产品需求维持高档，与去年同期相比显著增长。“元件及其他产品类别”受益于消费性及其他产品零组件需求，与去年同期相比有正增长。

鸿海指出，对于第三季度展望审慎乐观，但仍需要密切观察通货膨胀的后续发展。以目前能见度而言约与市场预期相当，若与去年同期相比，则有望显著增长。目前公司对于全年度的展望也提高，表现将优于公司原先持平的预期。