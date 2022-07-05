绿联推出新款 45W 双 C 口氮化镓充电器，售价 89 元

IT之家 7 月 5 日消息，据绿联官方消息，新款 45W 双 C 口氮化镓充电器现已推出，售价 89 元。

IT之家了解到，这款充电器采用了氮化镓材料，内置 PWM 芯片，插头采用了可折叠设计，尺寸为 49mm*39mm*39mm。

这款充电器拥有两个 USB-C 接口，单口输出时可达 45W，双口同时输出时可达 25W+20W。官方称，这款充电器内置 PD 认证芯片，支持 PD 3.0，兼容 PPS、QC 3.0、FCP、AFC 等充电协议。

详细输出功率：