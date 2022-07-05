《英雄联盟电竞经理》 不删档测试定档 7 月 20 日

IT之家 7 月 5 日消息，今天，《英雄联盟电竞经理》官宣不删档公测正式定档 7 月 20 日。

IT之家了解到，在《英雄联盟电竞经理》中，玩家可组建属于自己的梦幻战队，带领他们征战全新赛场，17 支 LPL 现役战队及队员将全数亮相。此外，游戏独创实时策略对战玩法，拥有职业联赛、实时 PVP 系统、团战集训、称霸全国以及俱乐部模拟经营等玩法。

本次不删档测试，为庆贺 IG 战队、FPX 战队与 EDG 战队为 LPL 斩获全球总决赛冠军荣耀，所有经理人都将获得三支战队的夺冠纪念道具以及 30 连签约券。在 2020 全球总决赛上，Bin 选手剑姬斩获五杀、船长大放异彩，玩家上线后，也将直接获得上单 SSR 选手卡 ——2020 夏季赛 Bin。

在《英雄联盟电竞经理》中，玩家可以扮演教练和指挥的角色，感受职业赛场的实战对抗场景。在 BP 环节，玩家需要合理利用英雄克制、联动的关系，以及考虑队伍当中选手招牌英雄战力的问题，综合思考去选择出最优的英雄阵容。《英雄联盟电竞经理》集卡牌养成、俱乐部运营、对战模拟玩法于一体。在组建战队、带队征战之外，经理人们也将通过模拟经营来发展自己的俱乐部，帮助俱乐部与战队获得发展与成长，同时还有俱乐部娱乐内容以及选手互动内容。