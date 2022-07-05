末日生存沙盒游戏《Road to Vostok》上线 Steam，穿越芬兰和俄罗斯边境

IT之家 7 月 5 日消息，一款名为《Road to Vostok》的生存游戏现已上线 Steam，发售时间暂未公布。官方表示，这是一款硬核单人生存游戏，背景设定在后末日世界、芬兰和俄罗斯之间的边境地区。玩家将生存、掠夺、并准备好穿越边境区的道路，然后进入 Vostok 这个地方。

游戏介绍：

生存

具有逼真的武器机制、先进的生存系统和敌对 NPC 的硬核生存沙盒体验。

抢劫

清理、存储和制作数百种独特的物品。查找武器、工具、消耗品、医疗用品、军用装备、电子产品、服装等等。

贸易

专业的游戏内交易、购买或出售物品。商人也可用于医疗或武器维护等服务。

活动

动态游戏世界，包括随机游戏事件。还有一些环境天气事件，例如下雨和雷暴。

地图

游戏世界由单独的地图组成，这些地图是独特的区域并基于真实世界的位置。这些地图相互连接，每张地图都有 NPC-AI 难度等级。主要的想法是，当你向东前往 Vostok 时，游戏会变得更难，但战利品会变得更好。

避难所

避难所是安全区域和存放战利品的地方。庇护所在尺寸和定制方面有所不同。庇护所始终可供玩家使用，其中大多数也很容易找到。避难所是保存游戏的唯一方法。

Vostok

东方是一个危险而神秘的区域。当您使用 Crossing Point 越过边界并进入 Vostok 时，您就进入了永久死亡区域。如果您在沃斯托克死去，您将失去一切，包括您的避难所物品和安全文件。