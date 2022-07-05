苹果 Silicon A / M 系列芯片供应链面临进一步涨价

IT之家 7 月 5 日消息，据彭博社报道，由于供应商台积电要应对额外增加的成本，苹果芯片可能会面临进一步提高价格。

日本化学品公司 Showa Denko K.K.（昭和电工）向台积电提供重要的芯片制造材料，在全球芯片短缺的背景下，现在被迫大幅提价。在更广泛的价格挤压下，其他元件制造商和材料供应商在半导体行业也在采取类似行动。

昭和电工首席财务官 Hideki Somemiya 说：“今年材料行业所有人共同参与的大主题是如何能够说服客户与我们分享成本负担。目前的市场动向要求我们提高至两倍于之前计算的金额。”

作为生产链早期的关键供应商，昭和电工的涨价预计将收紧利润，并迫使台积电等客户将增加的成本转嫁给自己的客户，包括苹果公司。Somemiya 表示，这种情况至少在 2023 年之前不太可能有明显改善。

今年 5 月，彭博社报道说，台积电正在警告其客户价格将大幅上涨。这是在 2021 年价格大幅上涨 20% 之后，据说这将是十年来最大幅度的芯片价格上涨。

去年，日经亚洲警告说，苹果可能被迫将增加的芯片价格转嫁给客户。自 2017 年推出 iPhone X 以来，苹果 iPhone 旗舰机型 64GB 版本售价 999 美元，进一步的价格上涨还没有冲击到 iPhone 系列。今年 iPhone 14 和 iPhone 14 Max 设备普遍预计将采用 iPhone 13 系列同款 A15 仿生芯片，这可能是苹果应对芯片持续供应链压力所采取的进一步措施。