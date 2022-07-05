苹果 iPhone 14 Pro / Pro Max 核心配置及售价曝光：最高 1TB 存储 + 8GB 内存，1099 美元起

IT之家 7 月 5 日消息，近期供应链表示，苹果供应商已开始为 iPhone 14 机型发货组件，预计即将量产，并且将在 9 月份举行 iPhone 新品发布会。

近期爆料人士 Anthony 列举了 iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max 的核心配置信息及售价。其中 iPhone 14 Pro 售价为 1099 美元（约 7352.31 元人民币）， iPhone 14 Pro Max 售价为 1199 美元（约 8021.31 元人民币）。

在配置上， iPhone 14 Pro / Max 将搭载 A16 Bionic 芯片，分别搭载 6.1 英寸和 6.7 英寸 120Hz OLED 显示屏，后置 48MP+12MP+12MP 摄像头，存储版本包括 128GB、256GB、512GB、1TB，采用 8GB 内存，电池容量分别为 3200mAh、4323mAh，支持 AOD 息屏显示，支持 Face ID，预装 iOS 16 系统。

在苹果 iPhone 12 与 iPhone 13 系列进行相对温和的同比升级之后，预计苹果今年 iPhone 14 系列会带来一些更重大的变化。iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max 将是最大变化的体现机型：前置支持自动对焦，后置摄像头支持 4800 万像素拍摄和 8K 视频录制。

爆料称，iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max 将采用新的“药丸 + 打孔屏”，而不是刘海凹槽屏幕。这将释放一些额外的屏幕空间。而 iPhone 14 和 iPhone 14 Max 仍将保留刘海屏，采用 iPhone 13 系列同款 A15 芯片。