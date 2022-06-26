曝苹果 iPhone 14 Pro 将支持 AOD 息屏显示，方便显示 iOS 16 新的锁屏小部件

IT之家 6 月 26 日消息，大部分爆料者都认为苹果 iPhone 14 Pro 机型将支持息屏显示，用户无需点击唤醒屏幕就可以查看以及浏览信息。

在彭博社最新一期的 Power On 通讯中，Mark Gurman 表示，该功能将包括支持 iOS 16 的新锁屏 widget，可用于天气、健身等。

古尔曼写道:“就像 Apple Watch 一样，iPhone 14 Pro 将能够在屏幕保持低亮度和低帧率的情况下，显示天气、日历、股票、活动和其他数据的小部件”，“而且将会和苹果手表一样为用户提供一种新特性 —— 避免敏感数据出现在锁屏上，以防其他人看到。”

AOD 还可能显示时间、日期和未读通知等内容。

IT之家了解到，苹果从 Apple Watch Series 5 开始就采用了 AOD 显示模式，因为业界认为苹果很可能会让用户通过设置应用程序来启用或禁用 iPhone 14 Pro 的 AOD 常亮显示模式。

正如 Gurman 所提到的，iPhone 14 Pro 的 AOD 功能可以结合“较低的亮度“和”较低的刷新率“从而延长电池续航时间。值得一提的是，苹果在 iPhone 13 Pro 机型上引入了 ProMotion 功能，可以让屏幕在空闲时下降到 10Hz 以节省电量。

不出意外的话，苹果可能会像往年一样在 9 月左右发布 iPhone 14 系列，但预计只有 iPhone 14 Pro 和 Pro Max 机型才会拥有 ProMotion 和 AOD 功能，但未来某年肯定也会将这种旗舰级特性下放到标准机型中。

此外，Gurman 还表示，苹果正在计划推出搭载 M2 Pro 芯片的新款 Mac mini、搭载 A14 芯片的新款 Apple TV、改版后的 HomePod 等等。

《Gurman：苹果正筹划 M2 Mac mini、M2 Extreme Mac Pro》

《苹果 iOS 16 Beta 疑似触发 iPhone AOD 息屏显示功能》