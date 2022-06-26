首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > iPhone之家>iPhone新闻

曝苹果 iPhone 14 Pro 将支持 AOD 息屏显示，方便显示 iOS 16 新的锁屏小部件

2022/6/26 23:14:00 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
评论：

IT之家 6 月 26 日消息，大部分爆料者都认为苹果 iPhone 14 Pro 机型将支持息屏显示，用户无需点击唤醒屏幕就可以查看以及浏览信息。

在彭博社最新一期的 Power On 通讯中，Mark Gurman 表示，该功能将包括支持 iOS 16 的新锁屏 widget，可用于天气、健身等。

古尔曼写道:“就像 Apple Watch 一样，iPhone 14 Pro 将能够在屏幕保持低亮度和低帧率的情况下，显示天气、日历、股票、活动和其他数据的小部件”，“而且将会和苹果手表一样为用户提供一种新特性 —— 避免敏感数据出现在锁屏上，以防其他人看到。”

AOD 还可能显示时间、日期和未读通知等内容。

IT之家了解到，苹果从 Apple Watch Series 5 开始就采用了 AOD 显示模式，因为业界认为苹果很可能会让用户通过设置应用程序来启用或禁用 iPhone 14 Pro 的 AOD 常亮显示模式。

正如 Gurman 所提到的，iPhone 14 Pro 的 AOD 功能可以结合“较低的亮度“和”较低的刷新率“从而延长电池续航时间。值得一提的是，苹果在 iPhone 13 Pro 机型上引入了 ProMotion 功能，可以让屏幕在空闲时下降到 10Hz 以节省电量。

不出意外的话，苹果可能会像往年一样在 9 月左右发布 iPhone 14 系列，但预计只有 iPhone 14 Pro 和 Pro Max 机型才会拥有 ProMotion 和 AOD 功能，但未来某年肯定也会将这种旗舰级特性下放到标准机型中。

此外，Gurman 还表示，苹果正在计划推出搭载 M2 Pro 芯片的新款 Mac mini、搭载 A14 芯片的新款 Apple TV、改版后的 HomePod 等等。

Gurman：苹果正筹划 M2 Mac mini、M2 Extreme Mac Pro

苹果 iOS 16 Beta 疑似触发 iPhone AOD 息屏显示功能》

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：苹果iOSiPhone 14 Pro

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 旗鱼浏览器（极速内核） 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用