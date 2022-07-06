苹果 iOS/iPadOS 15.6 开发者预览版 Beta 5 发布

【点此直达描述文件下载】

IT之家 7 月 6 日消息，苹果今日向 iPhone 和 iPad 用户推送了 iOS/iPadOS 15.6 开发者预览版 Beta 5 更新（内部版本号：19G5063a），本次更新距离上次发布隔了 7 天。

如何升级 iOS / iPadOS / watchOS / macOS 开发版 / 公测版？

只需下载安装【描述文件】即可在系统更新中探测到开发版 / 公测版升级，描述文件下载途径见下文。

需要注意的是，因苹果各区域节点服务器配置缓存问题，可能有些地方探测到升级更新的时间略有延迟，一般半小时内，不会太久。

从哪里下载 iOS / iPadOS / watchOS / macOS 开发版 / 公测版描述文件？

方法一：关注 IT之家微信公众号（点此进入），发送消息【描述文件】或【苹果】即可得到自动回复的下载链接。如下图所示：

方法二：打开 IT之家App（点此下载），依次点击【发现】→【苹果描述文件】即可找到下载链接。如下图所示：

方法三：前往《苹果 iOS 描述文件下载大全 & 完全使用攻略：玩测试版 / 限制升级…… 必备》下载。

附苹果 iOS 历史固件下载大全：

《IT之家精华：苹果 iOS 系统发布 / 固件下载 / 升级更新大全表》

本文由机器人发布，IT之家稍后将为大家带来具体更新内容。