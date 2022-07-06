消息称 R 星已搁置多个复刻项目，全力冲刺《GTA6》的开发

IT之家 7 月 6 日消息，去年 11 月，R 星对《GTA3》《GTA：罪恶都市》和《GTA：SA》进行了复刻，也就是《GTA：三部曲-终极版》，玩家对此褒贬不一。

据 Kotaku 报道，Take-2 为了全力开发《GTA6》已经暂停了多个复刻项目。当然，Rockstar 此前从未公开确将推出某款作品的重制版，但一直有消息人士表示 R 星打算复刻《GTA4》《荒野大镖客 1》等。

目前来看，R 星选择没有推进这些项目，外媒认为《GTA：三部曲-终极版》差评太多可能是这一决定背后的原因。当然，这间接也说明该公司目前除了《GTA6》外并没有其他大项目正在开发。

Kotaku 表示，自己的线人称 R 星至少是暂时停止了旧作复刻，转而全力开发《GTA6》。消息人士表示，R 星希望凭借《GTA6》来重振《GTA》复刻版的糟糕口碑，但他们也强调《GTA4》和《荒野大镖客 1》的复刻版并未完全被放弃，有可能会在《GTA6》发售后会被重拾起来。

据 Kotaku 称，内部人士“TezFunz2”获得的信息并非空穴来风。几个月前，其他消息来源已经提到了这些端口，而且之前还有一些爆料指向 PS5 和 Xbox Series X 的《荒野大镖客 2》重制版，但很可惜目前IT之家还无法得知更多详细内容，只有时间会证明一切。