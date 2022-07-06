三菱汽车将重新推出轻型商用电动车 Minicab MiEV

IT之家 7 月 6 日消息，据《日本经济新闻》，三菱将于 10 月恢复生产商用“Kei”汽车 ——Minicab MiEV，以满足日本邮政和其他物流行业需求。

IT之家了解到，Kei car （日语：軽自動車）是一种高性价比低廉价格的小型轻量化小轿车，皮卡，封闭式货车等。三菱在 2021 年 3 月停产了这款汽车。

三菱 Minicab MiEV 电动车于 2011 年问世，是日本汽车大厂所推出的首款商用轻型电动车，目前累计卖出约 1 万辆，后来因为销量减少，已于 2021 年 3 月底时停产，目前只剩下少量库存。

报道指出，三菱复产 Minicab MiEV 可能仍会交由日本冈山县的水岛制作所负责，年产量估超过 4500 台，这是以往的 4 倍水平，而新版车辆性能方面几乎维持不变，每次充电可行驶 150 公里，预计也会维持在 240 万日元（约 11.88 万元人民币）左右。

此外，如果电池等零件成本未来逐渐降低，三菱也考虑推出更加经济实惠的轻型商用电动车。

值得一提的是，三菱也准备在日本以外国家生产小型商用电动车，预计 2025 年左右将会在泰国工厂生产和日本本土市场同型的商用电动车，另外该公司也和印尼当地提供打车服务的 Gojek 等企业合作，也和日立物流的泰国子公司进行类似合作。