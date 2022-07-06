Android 13×ColorOS 来了，一加 10 Pro、OPPO Find X5 开启内测 log 版本招募

IT之家 7 月 6 日消息，昨日，一加 10 Pro、OPPO Find X5 开启 Android 13×ColorOS 升级内测 log 版本招募。

IT之家了解到，此次内测 log 版本招募时间为 7 月 5 日 - 7 月 7 日 12:00，两款机型招募人数均为 500 人，预计将在招募结束后 5 个工作日内分批进行审核，版本将在审核完成后 3 个工作日内分批进行推送。

需要注意的是，ColorOS 官方表示，升级内测 log 版本尚处于开发阶段，其运行效果不像正式版本那样稳定，存在部分 Bug，且 log 版本的日志抓取功能常开，会对手机性能、续航有一定影响。如果用户追求手机的稳定使用，需谨慎报名。

IT之家了解到，log 是指系统日志，通常是系统或软件在使用过程中发生并记录的故障信息。有效的 log 可以记录操作全过程和系统相应信息，工程师分析 log 后便可以知道问题发生的环境及原因，才可以分析定位问题原因，从而找到解决方法，通过后期系统升级等方式进行优化。

此外，用户升级前需提前备份个人重要数据，避免升级后不兼容或其他情况导致数据丢失。ColorOS 官方称当前有较多常用三方应用与 Android 13 不兼容，例如“中国农业银行”等银行类应用，因此升级后可能会出现第三方应用无法正常使用的情况，如闪退、卡顿、黑屏、耗电等。

当前版本存在的已知问题如下：

OPPO Find X5

双击亮屏概率性失效；

手机桌面向右滑动，概率性无法打开负一屏，可通过重启手机恢复；

长按桌面进编辑模式，点击左上角 "+"，概率性出现提示“速览没有响应”；

下拉控制中心，长按 "WLAN" 图标，概率性无法跳转到设置界面；

支付宝中哈啰单车没有开锁按钮；

小布助手无法使用电源键唤醒；

桌面天气插件概率性无法使用；

特定场景下 5G 网络无法上网；

亮度自动调节不灵敏。

一加 10 Pro