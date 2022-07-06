B站、QQ 音乐发布周杰伦新歌 MV《最伟大的作品》，哔哩哔哩还将上线 Hi-Res 无损音质功能

IT之家 7 月 6 日消息，7 月 6 日，B站发布周杰伦新歌 MV《最伟大的作品》，宣布与杰威尔音乐达成版权合作。时隔 6 年，周杰伦推出新专辑《最伟大的作品》（点此观看），与专辑同名的新歌也同步亮相，未来更多新专辑内歌曲 MV 将于B站发布。同时，B站还即将上线 Hi-Res 无损音质功能，为观众提供更优质的视听体验。

《最伟大的作品》为周杰伦 6 年来发布的首张新专辑。7 月 2 日，B站与杰威尔音乐达成版权合作，双方从音乐版权等多个维度展开深度合作。用户可通过杰威尔音乐官方账号，观看周杰伦等杰威尔旗下艺人的 MV。目前，B站已上线《最伟大的作品》、4K 版《稻香》、4K 版《给我一首歌的时间》等 MV。同时，B站创作者也可通过必剪使用杰威尔正版歌曲进行视频创作。

除发布周杰伦新歌 MV，B站还即将上线 Hi-Res 无损音质功能。Hi-Res 全称 High Resolution Audio，即高解析度音频。用户开启该功能后，将能聆听到更清晰的声音细节和更广阔的动态。

周杰伦《最伟大的作品》先行曲于 7 月 6 日中午 12 点首播，会同步登陆 QQ 音乐、哔哩哔哩等官方授权平台。

《最伟大的作品》是周杰伦继《周杰伦的床边故事》后首张专辑，也是周杰伦第 15 张个人专辑，距离上一张专辑已经过去了 6 年时间。

据杰威尔音乐官方介绍，周杰伦一曲钢琴弹奏化身时空旅人，瞬移到 1920 年代与艺术家们相遇，曲风巧妙优雅地融合古典、嘻哈、饶舌与流行，MV 则是融合绘画、文学、音乐、影像的当代艺术表现形式，当中呈现了许多周杰伦的狂想！