中国空间站今年建成，问天实验舱将于本月在海南发射

IT之家 7 月 6 日消息，据央视新闻，北京航天飞行控制中心对空间站组合体发出调相指令，这次轨道控制之后，空间站组合体将做好迎接问天实验舱来访的准备。按计划，问天实验舱将于本月在海南文昌航天发射场发射。

据中国载人航天工程办公室消息，执行问天实验舱发射任务的长征五号 B 遥三运载火箭已完成出厂前所有研制工作，于 2022 年 5 月 29 日安全运抵文昌航天发射场。之后将与先期运抵的问天实验舱一起开展发射场区总装和测试工作。

2022 年，中国空间站将完成在轨建造任务。去年 5 月 18 日，据中国载人航天办公室介绍，将在两年时间内建成以核心舱为控制中心，问天实验舱为主要实验平台，常年有人照料的空间站。

IT之家了解到，中国空间站初期将建造三个舱段，包括 1 个核心舱，2 个实验舱。每个舱都是 20 吨级，三舱组合体质量约 66 吨，核心舱居中，实验舱 Ⅰ 和实验舱 Ⅱ 分别连接于两侧。核心舱前端设两个对接口，接纳载人太空船对接和停靠；后端设后向对接口，用于货运飞船停靠补给。站上设气闸舱用于太空人出舱，配置机械臂用于辅助对接、补给、出舱和科学实验。

实验舱 I、II 先后发射，具备独立飞行功能，与核心舱对接后形成组合体，可开展长期在轨驻留的空间应用和新技术试验，并对核心舱平台功能予以备份和增强。

中科院空间应用中心应用发展中心主任张伟表示，作为我国航天史上规模最大、长期有人照料的空间实验平台，中国空间站建成后将在空间生命科学与人体研究、微重力物理科学、空间天文与地球科学、空间新技术与应用等 4 个重要领域开展 1000 多项研究项目。今年将升空的“问天”“梦天”实验舱中的多个实验柜以及舱外暴露实验平台，能够支持空间生命、空间材料、基础物理、燃烧等科学实验研究。

问天实验舱轴向全长 17.9 米（相当于 6 层楼房高度），这一长度超越了国际空间站的任意舱段，比之天和一号核心舱 16.6 米的轴向长度还要长 1.3 米，该舱段与梦天实验舱同为当今世界轴向长度最长的单体载人航天器。

问天实验舱末端短桁架是一个非常巧妙的设计，它与国际空间站桁架用于太阳翼安装目的相同，同时利用问天舱与梦天舱对置布局形成的近 40 米横向跨度，起到类似国际空间站桁架结构的作用，使得太阳翼有效化解了相互遮挡的难题。