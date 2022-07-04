NASA 或不再需要俄罗斯支持就能调整空间站轨道

7 月 4 日消息，美国国防承包商诺斯罗普・格鲁曼公司的“天鹅座”（Cygnus）货运飞船最近首次成功为国际空间站提供了轨道抬升助推支持，此举或让美国宇航局（NASA）不再需要俄罗斯的帮助即可确保轨道安全。

天鹅座 NG-17“码头卖家”（Piers Sellers）是自 2011 年航天飞机退役以来，首艘为国际空间站重大轨道调整提供助推支持的美国航天器。此前，俄罗斯的“进步号”（Progress）货运飞船始终是国际空间站再加速、姿态控制和规避太空碎片的主要辅助动力来源。

诺斯罗普・格鲁曼公司负责民用和商业空间、战术空间系统的副总裁史蒂夫・克莱因（Steve Krein）在声明中说：“天鹅座助推帮助提高了维护和支持空间站运行的关键能力。同时，这也展示了天鹅座为国际空间站和未来太空探索努力提供支持的巨大潜力。”

在 6 月 25 日，诺斯罗普・格鲁曼公司的天鹅座飞船启动了转向架的德尔塔速度引擎，总共持续了 301 秒，帮助将国际空间站的近地点轨道抬升了约 0.8 公里，远地点轨道上升了近 0.2 公里，以验证“这种增强能力可为 NASA 提供标准服务”。该公司称，这次天鹅座任务是其首次将这种能力作为 NASA 的标准服务进行测试。

自 2 月份以来，天鹅座始终与国际空间站保持对接，不过其已经于 6 月 28 日离开。早在 2018 年，天鹅座飞船的第九次再补给任务就曾通过对主引擎进行短暂的 50 秒启动，帮助将国际空间站的轨道高度提高了 90 米，对其助推能力进行了测试。

6 月 25 日的推进器启动实际上是诺斯罗普・格鲁曼公司此次任务中第二次尝试用天鹅座 NG-17 提升国际空间站的轨道。6 月 20 日时，这一动作在进行 5 秒后就停止了。诺斯罗普・格鲁曼公司说，停止是自动触发的，这是一种“预防措施”。工程师的调查表明，观测到的参数符合预期，可以接受。

天鹅座能够承担起助推空间站的重任对美国来说至关重要。自从乌克兰冲突爆发以来，许多人开始担心没有俄罗斯支持国际空间站无法机动的问题。俄罗斯航天局 (RosCosmos）局长德米特里・罗戈津 (Dmitry Rogozin) 曾表示，俄罗斯可能会终止其与美国在太空中的合作，包括停止对国际空间站的支持。

NASA 表示，通常情况下，国际空间站的所有助推力量都由俄罗斯舱段和俄罗斯货运飞船提供。国际空间站俄罗斯“星辰”(Zvezda) 模块舱的一组推进器可以使用，但它们主要是为防止联盟号无法执行任务时保留的，因为空间站上的推进剂有限。而美国陀螺仪负责空间站的日常姿态控制或方向控制。

NASA 说：“俄罗斯的推进器用于国际空间站对接等动态事件中的姿态控制，并在陀螺仪达到控制极限时提供姿态控制恢复支持。”

当然，由于天鹅座已经离开，国际空间站仍然依赖俄罗斯飞船进行任何必要的操作支持。虽然 SpaceX 公司高管暗示其龙飞船可以帮助操纵空间站，但他们目前还没有这种能力。

诺斯罗普・格鲁曼公司表示，提供助推支持是其自 2013 年首次执行空间站任务以来对航天器进行一系列改进的结果。此前，该公司增加了可以运送到空间站的货运量，配备了更大的货舱，增加了更轻、更强大的太阳能电池板和燃料箱，并升级了许多系统，使助推成为可能。

到目前为止，天鹅座飞船已经为国际空间站上的宇航员运送了超过 5000 公斤的设备和补给。天鹅座在脱离前装满了垃圾，并于 6 月 29 日在太平洋上空进行了受控再入，成功返回地面。