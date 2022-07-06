国美电器 CEO 王巍：正关闭无效门店，下半年推出 160 家左右城市型展厅门店

IT之家 7 月 6 日消息，国美电器 CEO 王巍今日出席公司活动时称，国美正在进行生意模式的迭代调整。网络建设方面，要减掉一些无效门店，减轻压力。而从今年下半年开始，改造加新开，国美将推出 160 家左右城市型展厅门店，目前进入合同流程中有 10 家以上。王巍强调，因为消费者的需求是有差异的，不认为互联网和实体店是替代关系。
去年 12 月，国美控股宣布，国美零售与齐鲁银行签署战略合作协议，获得齐鲁银行提供的总额人民币 15 亿元综合授信、结算业务、供应链融资等综合金融服务支持。在线下方面，国美零售截至 2021 年 6 月，全国拥有近 4000 家实体门店，其中包括 2500 余家县域店，并计划于未来三年内通过新增直至约 6000 间门店，将线下实体店之覆盖范围迅速扩大至中国三至六线城市。
今年初，黄光裕表示，2022 年，国美将全力推进“家・生活”第二阶段战略的全面落地和深化落实。今年各板块将围绕以下重点进行建设和推进：
线上平台“真快乐”App，围绕“购”和“乐”共同发力，“购”以品质、低价、好服务为重点，“乐”以赛事内容社交和娱乐化营销为重点。“真快乐”App 将全面发挥作为全零售总交易平台的第一主场作用。
线下平台“国美家”，成体系推出以展示体验和本地生活服务为主的新业态店，线下门店全面以新模式运营，并在全国推进网格化覆盖。
供应链平台，以链路最短、效率最高为要求，以自营、联营、代运营的全模式，围绕“家生活”需求，快速扩充商品品类和 SKU 规模。
物流平台，进一步强化准时达、闪店送、送装同步的服务特色，并推出社会化物流抢单平台。
大数据 & 云平台, 以 O2O 融合、精准营销和智能运营为重点，整合大数据、物联网、人工智能、虚拟现实技术，打造全套高效技术解决方案。
共享共建平台，已正式推出并全面开放运营，以支持所有商品在平台分发，加入平台的各方实现会员互通、数据共享、积分互换为重点，打造全链路的开放式零售资源分发及营销整合平台。