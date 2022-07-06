国美电器 CEO 王巍：正关闭无效门店，下半年推出 160 家左右城市型展厅门店

IT之家 7 月 6 日消息，国美电器 CEO 王巍今日出席公司活动时称，国美正在进行生意模式的迭代调整。网络建设方面，要减掉一些无效门店，减轻压力。而从今年下半年开始，改造加新开，国美将推出 160 家左右城市型展厅门店，目前进入合同流程中有 10 家以上。王巍强调，因为消费者的需求是有差异的，不认为互联网和实体店是替代关系。

去年 12 月，国美控股宣布，国美零售与齐鲁银行签署战略合作协议，获得齐鲁银行提供的总额人民币 15 亿元综合授信、结算业务、供应链融资等综合金融服务支持。在线下方面，国美零售截至 2021 年 6 月，全国拥有近 4000 家实体门店，其中包括 2500 余家县域店，并计划于未来三年内通过新增直至约 6000 间门店，将线下实体店之覆盖范围迅速扩大至中国三至六线城市。

今年初，黄光裕表示，2022 年，国美将全力推进“家・生活”第二阶段战略的全面落地和深化落实。今年各板块将围绕以下重点进行建设和推进：