IDC：Meta 低价推广 VR 硬件不可持续，大家都在等苹果

7 月 6 日消息，市场研究公司 IDC 最近发布的一份报告称，Facebook 母公司 Meta 不可能永远亏本销售虚拟现实设备。其认为 Meta 目前在虚拟现实领域的策略“不可持续”，而“所有的目光都将聚焦苹果”。

报告预测，如果 Facebook 母公司 Meta 销售虚拟现实设备硬件的策略不变，从长远角度来看，可能无法在混合现实领域与其他公司相中竞争。

IDC 研究经理吉特什・乌布拉尼（Jitesh Ubrani）表示，“虽然 Meta 继续投入大量资金开发元宇宙业务，但从长远来看，以牺牲盈利能力为代价推广低价硬件的策略是不可持续的。”

上月底，科技行业知名分析师郭明𫓹也提到类似的看法。郭明𫓹预测，Meta 将采取行动缩减在虚拟现实领域的投资，为苹果和其他竞争对手创造机会。他还认为，Meta 亏本销售虚拟现实头戴设备的做法是不可持续的。

根据 IDC 发布的数据，目前，Meta 在虚拟现实头戴设备市场占有 90% 的市场份额。排在第二位的是字节跳动旗下的 Pico，市场份额只有 4.5%。总体而言，2022 年第一季度虚拟现实头戴设备出货量同比增长 241.6%，但需要明确的是，整个市场在 2021 年第一季度都面临着严重的供应问题，这使得今年第一季度“同比良好”。

IDC 研究总监拉蒙・拉马斯（Ramon Llamas）也表示：“所有的目光都将聚焦于苹果公司，因为它将在明年推出第一款头戴设备。”业内预计苹果的头戴设备将比 Meta 产品贵得多，从而推高整个产品类别的平均单价。拉马斯认为，苹果的头戴设备“将主要吸引一小部分早期用户和苹果粉丝”。

换句话说，不要指望苹果在混合现实领域的第一款头戴设备出货量会高于 Meta 的 Oculus Quest 2。这只是苹果占领混合现实市场的长期计划第一步。正如过去几年几份报告所指出的那样，苹果最终仍将推出低价增强现实眼镜和其他产品，不断扩大公司在混合现实领域的用户基数。

致力于向广大消费者推出混合现实硬件产品的公司并不只有苹果和 Meta。今年 4 月份，曾有报道称亚马逊发布了几则招聘信息，希望招募人员帮助公司开发“先进的”混合现实产品。去年 12 月，相关招聘信息显示谷歌计划开发一款新的增强现实设备和操作系统。