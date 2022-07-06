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苹果新专利曝光：iPhone 支持潮湿模式，屏幕有水也能正常打字交互

2022/7/6 14:19:19 来源：IT之家 作者：姜江 责编：远洋
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IT之家 7 月 6 日消息，美国专利和商标局（USPTO）公示了苹果的一项新专利，专利名为”在潮湿状态下调节电子设备的功能（Modifying functionality of an electronic device during a moisture exposure event）“。该专利显示，用户将能够在 iPhone 屏幕潮湿的情况下完成打字等交互，有效减少误触。同时该专利还将改善暴露在水中的电子设备的使用体验。

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专利显示，该方法将在手机屏幕上添加一个“保护层”，该保护层与苹果的触摸检测系统相连。通过保护层，该系统能够检测施加在显示面板上的力，并且还可以检测屏幕上是否存在水分。当屏幕上水分含量超过预设的阈值时，算法将在考虑到水分产生的额外压力的前提下，调整数字转化器，从而响应用户的操作。此外，当用户在水下使用 iPhone 时，iPhone 的 UI 会产生改变，例如在水下使用相机时该 App 图标会更大，更易按压。

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IT之家了解到，该功能可能会默认开启，当检测到水分时自动激活。但专利也显示未来在 iPhone 中可能一个选项，允许用户手动开关该功能。当然，作为一个专利，苹果是否会在未来的 iPhone 中推出这个功能还是未知数，但从专利来看这个功能还是非常具有实用价值的。

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关键词：专利苹果

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