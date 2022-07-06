我国新能源汽车数量突破 1000 万辆，占汽车总量的 3.23%

IT之家 7 月 6 日消息，据央视网报道，公安部今天（7 月 6 日）发布的数据显示，截至 2022 年 6 月底，全国机动车保有量达 4.06 亿辆，其中新能源汽车数量已突破千万。

截至 6 月底，全国新能源汽车保有量达 1001 万辆，占汽车总量的 3.23%。其中，纯电动汽车保有量 810.4 万辆，占新能源汽车总量的 80.93%。据最新统计，今年上半年新注册登记新能源汽车 220.9 万辆，与去年上半年新注册登记量相比增加 110.6 万辆，增长 100.26%，创历史新高。新能源汽车新注册登记量占汽车新注册登记量的 19.90%。

目前，全国共有 81 个城市的汽车保有量超过 100 万辆，同比增加 7 个城市。其中，北京汽车保有量超过 600 万辆，成都、重庆汽车保有量超过 500 万辆，苏州、上海、郑州、西安、武汉汽车保有量超过 400 万辆。

IT之家了解到，截至今年 6 月底，全国机动车驾驶人数量达 4.92 亿人，其中，汽车驾驶人数量为 4.54 亿人，占驾驶人总数的 92.38%。今年上半年，全国新领证驾驶人数量 1103 万人。值得一提的是，今年 4 月 1 日起实施的《机动车驾驶证申领和使用规定》新增了“轻型牵引挂车”准驾车型 C6 驾驶证，目前已取得 C6 准驾车型驾驶人数量达 16 万人，更好满足群众驾驶小型旅居挂车出行需求，促进房车旅游新业态发展。