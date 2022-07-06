福特 6 月电动汽车销量增长 76.6%，现代汽车增长 30%

IT之家 7 月 6 日消息，各大车企到目前基本都发布了 6 月份和季度产销报告，福特汽车、现代汽车与去年第二季度相比有所增长。本季度福特的电动汽车销量增长了 76.6%，而现代则实现了 30% 的同比增长。

福特表示“6 月份，福特在美国电动汽车销量中仅次于特斯拉”，仅 6 月份该品牌就共售出 4353 辆电动汽车，比去年同期增长 76.6%，其中 1837 辆是 F150 Lightning，2516 辆是 Mustang Mach-E，不包括福特的 eTransit 的 3008 辆，不过他们声称这个数字“是美国所有电动商用货车总销量的 16 倍以上”。

现代汽车表示，全球电动汽车销量增长了 30%，其中 Ioniq 5 在 6 月售出了 2853 辆，比 5 月增长 48%；Kona EV 和其他插电式车型的销量与 ICE 车型的销量合并在一起，但没有提供 EV 销量的总数。

起亚表示，与 2021 年第一季度相比，旗下 EV6 销量增长了 137%。但是起亚与现代相同的是，他们并未给出其他插电车型的销量。

通用汽车也发布了电动汽车销售信息，该公司刚重启 Bolt 的生产，其电动汽车销量比第一季度增加了 15 倍以上。但他们第一季度只售出了 457 辆电动汽车。

IT之家了解到，特斯拉上周公布了全球销量，但并未公布完整的财务报告，也未提供各个国家或地区的细分销量。

《特斯拉第二季度交付量超 25.4 万，6 月销量破历史纪录》