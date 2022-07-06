机构数据显示：比亚迪连续两月超过 LG 新能源，成全球第二大动力电池厂商

7 月 6 日消息，据国外媒体报道，2020 年就已推出刀片电池，用于旗下电动汽车及向其他厂商供货的比亚迪，已连续两个月超过 LG 新能源，成为全球第二大电动汽车电池供应商。

外媒是根据研究机构周一发布的报告，报道比亚迪连续两个月取代 LG 新能源，成为第二大电动汽车电池厂商的。

具体而言，比亚迪是在 4 月份和 5 月份，取代 LG 新能源，成为第二大电动汽车电池厂商的。

研究机构的报告显示，今年 4 月份，LG 新能源在全球电动汽车电池市场的份额为 12.8%，5 月份降至 12.5%，比亚迪在 4 月份的份额为 15.9%，5 月份则是略高于 LG 新能源。

由 LG 化学电池业务剥离而来的 LG 新能源，专注于电动汽车电池等业务，是特斯拉、通用等电动汽车的电池供应商，在去年他们是全球第二大电动汽车电池供应商，仅次于宁德时代。

从研究机构的报告来看，比亚迪 4 月份和 5 月份的市场份额超过 LG 新能源，与特斯拉上海超级工厂停产有关，这一工厂大量生产 Model 3 和 Model Y，但在 4 月份停产了 3 个周。

特斯拉上海超级工厂停产，除了影响电池供应商在 4 月份的供应量，库存电池增加还会影响到 5 月份的供应。

特斯拉是 LG 新能源最大的客户，在去年，特斯拉的采购量，占到了 LG 新能源电动汽车电池销量的 19%，接近五分之一。