我国已成全球最大新能源车市场，中国约 40% 电动车销往欧洲

IT之家 7 月 3 日消息，据央视报道，在欧洲国家加速发展新能源汽车的同时，中国已成为全球最大的新能源汽车市场。

今年 1 月至 5 月，我国新能源汽车销量超 200 万辆，同比增长约 111%。

与此同时，中国车企也正在加快布局新能源汽车，例如今年 4 月比亚迪就宣布已于 3 月全面停止公司燃油车的生产，成为全球首家执行该决定的车企。长城汽车旗下的长征汽车 5 月宣布 6 月 5 日起全面停产燃油车。

数据显示，2021 年，中国电动汽车全球出口量同比增长超一倍，约 55 万辆，其中大约 40% 销往欧洲市场。目前，中国电动汽车已经占到欧洲电动汽车总销量的 10%。

IT之家曾报道，乘联会秘书长崔东树表示，2022 年 1-5 月的广义新能源汽车（含普通混动）销量 461 万台，其中混合动力达到 139 万台，占比 30%。2022 年世界狭义新能源乘用车走势较强，1-5 月达到 321 万台，同比增长 67%，其中 5 月销量 65 万台，同比增长 46%。

崔东树指出，世界新能源汽车中的商用车有 10 万台，新能源乘用车为主体。2022 年中国新能源乘用车占比世界新能源 59% 的表现优秀，这主要是中国的新能源需求强，而欧洲的传统车和新能源车产销偏低，因此中国的发展很强。

乘联会上个月的数据显示，2022 年 5 月乘用车市场零售达到 135.4 万辆，同比下降 16.9%，环比增长 29.7%，5 月零售环比增速处于近 6 年同期历史最高值。1-5 月累计零售 731.5 万辆，同比下降 12.8%，同比减少 107 万辆，其中 4-5 月同比下降 86 万辆影响较大。

新能源汽车方面，5 月新能源乘用车批发销量达到 42.1 万辆，同比增长 111.5%，环比增长 49.8%，新能源发展同样受到当前疫情冲击，但环比改善超过预期。1-5 月新能源乘用车批发 189.2 万辆，同比增长 117.4%。5 月新能源乘用车零售销量达到 36.0 万辆，同比增长 91.2%，环比增长 26.9%，1-5 月形成“W 型”走势。1-5 月新能源乘用车国内零售 171.2 万辆，同比增长 119.5%。