2022 上半年比亚迪超特斯拉成全球新能源车销冠，领先 8 万辆

IT之家 7 月 6 日消息，进入 7 月份，各车企上半年的销量数据已经出炉。数据显示，6 月份比亚迪销售新能源汽车 134036 辆，同比增长 224.02%；2022 上半年累计销售新能源汽车 641350 辆，同比增长 314.90%。

而受疫情影响导致停工，特斯拉 2022 年上半年全球生产了 56.3 万辆汽车，虽同比增长 46%，然而 2022 年第二季度交付的 25.4 万辆电动汽车却较第一季度 31 万辆下降了 18%，两年来首次出现环比下降。

从上述数据来看，比亚迪以近 8 万辆的销量优势领先特斯拉，成为今年上半年全球新能源车销冠。

值得注意的是，新能源汽车销量整体暴增的 2021 年比亚迪全年销售了 60.37 万辆新能源汽车，而 2022 年比亚迪半年便超越了 2021 年全年销量。其中，比亚迪纯电动乘用车 6 月销量 69544 辆，同比增长 247.4%，上半年累计销量 323519 辆，同比增长 246.2%；DM 混动乘用车 6 月销量 64218 辆，同比增长 219.5%，上半年累计销量 314638 辆，同比增长 454.2%。

IT之家了解到，比亚迪方面预计，2022 年其总销量将达到 150 万辆，在供应链良好的情况下甚至有望冲击 200 万辆。按照全年 150 万辆销量预期，比亚迪今年上半年的年销目标完成率为 43%，下半年还需完成约 86 万辆的销量，即月均销售 14.3 万辆以上。据比亚迪高层管理者 6 月初透露，目前比亚迪在手订单超过 50 万辆，交付周期在 5~6 个月。

特斯拉方面，在外界看来，其之所以被比亚迪赶超，主要与其上海超级工厂曾一度关闭有关。受此影响，特斯拉 4 月在华交付量仅为 1512 辆。此外，特斯拉 CEO 马斯克还对外透露，由于受到电池短缺和供应链问题的影响，特斯拉在美国得州和德国柏林的两座新工厂正面临着难以提高产量的困境。