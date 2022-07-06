广电总局：古装剧要抵制娘炮审美、过度化妆，反对以流量为标准选演员

IT之家 7 月 6 日消息，据中国广播电影电视报刊协会旗下《广电时评》消息，7 月 4 日，国家广电总局召开电视剧创作座谈会，20 多家电视剧制作机构和部分广电局、电视台相关负责人参会。

在会上，国家广电总局副局长朱咏雷作了发言，其中涉及古装剧的制作规范：

古装剧美术要真实还原所涉历史时期的建筑、服装、服饰、化妆等基本风格样貌，不要随意化用、跟风模仿外国风格样式。要坚持清新质朴、刚健有力的健康审美情趣，坚决抵制病态整容、“娘炮”审美、过度化妆、过度使用滤镜。要认真把好演员选用关，加强表演指导，以演技和形象气质与角色、剧情适配为标准，反对以“流量”为标准选用演员。要坚决抵制收视造假行为，建设规范有序的电视剧收视数据使用机制，维护良好市场秩序和行业生态。

爱奇艺首席内容官王晓晖、优酷剧集中心总经理谢颖等参会者对广电总局要求作出积极回应。

IT之家曾报道，《“十四五”中国电视剧发展规划》现已下发，包括加强创作规划布局、提升原创力和创新能力、提高作品质量、推动电视剧制作提质升级、健全优秀作品传播机制、完善电视剧综合评价体系等重点内容。积极鼓励农村、青少、历史、边疆、科幻等各类题材，时代报告剧、室内剧，系列剧、单元剧等各类体裁、风格、样式电视剧创作生产，不断提升我国电视剧原创力和创新能力，推动形成电视剧创作百花齐放、生机勃勃的生动景象。

广电总局曾表示，近年来，总局坚持立破并举、扶正祛邪，针对明星高价片酬、“阴阳合同”、偷逃税、追星炒星、剧集“注水”等群众反映强烈的突出问题加强管理整治，去年按照文娱领域综合治理部署，抵制违法失德人员、反对唯流量论、杜绝“娘炮”畸形审美等采取了一系列有力措施。



