中国制造商主导泰国电动汽车市场：将占据 80% 份额，长城汽车最知名

凤凰网科技讯 北京时间 7 月 6 日消息，数据显示，由于政府补贴降低了购买价格等原因，中国电动汽车制造商在泰国的市场份额预计将从去年的 58% 上升到今年的 80% 左右，主导泰国电动汽车市场。

据悉，中国的长城汽车是泰国最知名的电动汽车品牌，自一年前进入市场以来，该公司已销售了 2,000 多辆汽车，今年有超过 3,000 人在等待长城电动汽车交付。上汽集团电动汽车也深受泰国司机欢迎，去年在泰国销售了 4,500 多辆，预计今年的销量将进一步增长。此外，欧拉好猫在上周推出车型时，58 分钟内就售罄 500 辆库存。

泰国政府计划到 2030 年，电动汽车占泰国汽车产量的 30%。据报道，为达到这一目标，政府为电动汽车买家提供每辆最高 150,000 泰铢（约合人民币 2.8 万元）的补贴；6 月 9 日，泰国政府将电动汽车的税率从 8% 降至 2%，以换取制造商承诺未来在国内生产电动汽车。

自 2005 年起生效的中国 — 东盟自由贸易协定规定，允许中国将电动汽车免关税运往泰国，也为中国品牌提供了进一步的优势。

6 月 13 日，泰国投资促进委员会批准富士康和泰国国家石油集团（PTT）成立一家价值 361 亿泰铢（约合人民币 67 亿元）的合资企业，生产纯电动汽车。鸿海董事长表示，将于 2024 年在泰实现电动汽车量产。