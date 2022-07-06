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开源的力量！《荒野大镖客 2》《死亡搁浅》等多款大作已民间支持 FSR 2.0 替换 DLSS

2022/7/6 23:06:06 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
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感谢IT之家网友 OC_Formula华南吴彦祖 的线索投递！

IT之家 7 月 6 日消息，AMD 在 6 月底公布了 FSR 2.0 的源代码，让每个游戏开发者都有机会整合 FSR 2.0。目前，虽然游戏开发者们并没有很多动作，但民间大神们已经贡献了不少成果。

目前，《荒野大镖客 2》《死亡搁浅》《赛博朋克 2077》等大作都已支持通过替换 DLSS 的方法来支持 FSR 2.0。

外媒 videocardz 统计了目前推出的 FSR 2.0 Mod，包括以下大作（一些 Mod 安装后会有 Bug）：

IT之家了解到，通过 Mod 开启 FSR 2.0 后，将与所有能够运行游戏的 AMD、英特尔、英伟达显卡兼容，突破了 DLSS 需要 RTX 20 系列及以上的限制，造福老显卡。

大多数 FSR 2.0 Mod 都可以在 Nexus 上找到，外媒  eurogamer 还对《赛博朋克 2077》FSR 2.0 Mod 的开发者进行了专访，大家可以点此查看 FSR 2.0 替换 DLSS 具体是如何实现的。

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关键词：FSR 2.0

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