今日小暑：觅一方清凉，守一寸光阴

IT之家 7 月 7 日消息 今天是二十四节气中的小暑，①二十四节气中“小暑”至，盛夏登场；②小暑期间正逢“三伏天”头伏，我国大部分地区进入炎热季节，高温高湿的“桑拿天”将会出现；③此时荷花娇艳绽放，进入最佳观赏期；④饮食上应注意清热祛暑，多吃水果和蔬菜。热浪滚滚，外出注意防暑降温。

北京时间 7 月 7 日 10 时 38 分将迎来小暑节气，此时节，温风已至，暑气正浓，我国大部分地区进入炎热季节。“小暑大暑，上蒸下煮”，不过这暑意也不妨碍我们觅得一方清凉意：荷风送香，竹林觅萤，江楼摘星，苍山揽松，沉李浮瓜，凉衫冰藕，枕书而眠，心静生凉。不疾不徐，不烦不躁，过好小暑，方显智慧。

IT之家了解到，小暑通常会在每年的 7 月 6 日至 7 月 8 日这几天，表示季夏时节的正式开始，小暑之后，天气开始炎热，但还没达到最热，此节气中，全国的农作物都将进入茁壮成长的阶段，应加强田间管理。

这时江淮流域的梅雨季即将结束，盛夏开始，气温升高，并进入伏旱期。而华北、东北地区将进入多雨季节。小暑的标志：出梅、入伏。

▲ 来自云日历极速版

小暑的典籍

小暑，六月节。《说文》曰：暑，热也。就热之中，分为大小，月初为小，月中为大，今则热气犹小也。

温风至。至，极也，温热之风至此而极矣。

蟋蟀居壁。一名蛬，一名蜻蛚，即今之促织也。《礼记注》曰：生土中。此时羽翼稍成，居穴之壁，至七月则远飞而在野矣。盖肃杀之气初生则在穴，感之深则在野而鬬。

鹰始击。击，搏击也。应氏曰：杀气未肃，鸷猛之鸟始习于击，迎杀气也。

小暑气候

诗云“地煮天蒸望雨风，偶得雷暴半圆虹。旱南涝北新天壤，总有荷塘色味同。”（左河水）。

中国的南方地区在小暑时节平均气温一般为 33℃左右；华南东南低海拔河谷地区，7 月中旬可开始出现日平均气温高于 30℃、日最高气温高于 35℃。而在西北高原北部，此时仍可见霜雪，相当于华南初春时节景象。

小暑开始，江淮流域梅雨先后结束，东部淮河、秦岭一线以北的广大地区降水明显增加，且雨量比较集中；华南、西南、青藏高原也处于西南季风雨季中；而长江中下游地区则一般为高温少雨天气。也有的年份，小暑前后北方冷空气势力仍较强，在长江中下游地区与南方暖空气势均力敌，出现锋面雷雨。小暑时节的雷雨常是“倒黄梅”的天气信息，预兆雨带还会在长江中下游维持一段时间。

小暑前后，中国南方大部分地区各地进入雷暴最多的季节。华南东部，小暑以后因常受副热带高压控制，多连晴高温天气，开始进入伏旱期。

小暑养生

小暑是人体阳气最旺盛的时候，“春夏养阳”。所以人们在工作劳动之时，要注意劳逸结合。小暑时节我国大部分地区也都在忙于夏秋作物的田间管理。炎热的气候，由于出汗多，消耗大，再加之劳累，人们更不能忽略对身体的养护。

“热在三伏”，此时正是进入伏天的开始。“伏”即伏藏的意思，所以人们应当少外出以避暑气。民间度过伏天的办法，就是吃清凉消暑的食品。俗话说“头伏饺子二伏面，三伏烙饼摊鸡蛋”。这种吃法便是为了使身体多出汗，排出体内的各种毒素。

天气热的时候要喝粥，用荷叶、土茯苓、扁豆、薏米、猪苓、泽泻、木棉花等材料煲成的消暑汤或粥，或甜或咸，非常适合此节气食用，多吃水果也有益的防暑，但是不要食用过量，以免增加肠胃负担，严重的会造成腹泻。

民间还有：“冬不坐石，夏不坐木。”的说法。暑过后，气温高、湿度大。久置露天里的木料，如椅凳等，经过露打雨淋，含水分较多，表面看上去是干的，可是经太阳一晒，温度升高，便会向外散发潮气，在上面坐久了，能诱发痔疮、风湿和关节炎等疾病。所以，尤其是中老年人，一定要注意不能长时间坐在露天放置的木料上。

小暑风俗

吃饺子

头伏吃饺子是传统习俗，伏日人们食欲不振，往往比常日消瘦，俗谓之苦夏，而饺子在传统习俗里正是开胃解馋的食物。山东有的地方吃生黄瓜和煮鸡蛋来治苦夏。

吃羊肉

徐州人入伏吃羊肉，称为吃伏羊，这种习俗可上溯到尧舜时期，在民间有彭城伏羊一碗汤，不用神医开药方之说法。

吃过水面炒面

伏天还可吃过水面炒面。所谓炒面是用锅将面粉炒干炒熟，然后用水加糖拌着吃，这种吃法汉代已有唐宋时更为普遍，不过那时是先炒熟麦粒，然后再磨面食之。

给牛改善伙食

山东临沂地区有给牛改善饮食的习俗。伏日煮麦仁汤给牛喝，据说牛喝了身子壮，能干活。

吃芒果、办莲花节

所谓小暑吃芒果，代表这个时节是芒果的成熟盛产期，台南县白河镇的莲田盛产莲蓬和莲子，素有莲花之家的白河镇每年都会举办莲花节。

下面是关于小暑节气的古诗词：

《咏廿四气诗・小暑六月节》

唐朝・元稹

倏忽温风至，因循小暑来。

竹喧先觉雨，山暗已闻雷。

户牖深青靄，阶庭长绿苔。

鹰鸇新习学，蟋蟀莫相催。

《喜夏》

宋朝・庞铸

小暑不足畏，深居如退藏。

青奴初荐枕，黄妳亦升堂。

鸟语竹阴密，雨声荷叶香。

晚窗无一事，步屧到西厢。

《和答曾敬之秘书见招能赋堂烹茶二首二》

宋朝・晁补之

一碗分来百越春，玉溪小暑却宜人。

红尘它日同回首，能赋堂中偶坐身。

《夏日对雨寄朱放拾遗》

唐朝・武元衡

才非谷永传，无意谒王侯。

小暑金将伏，微凉麦正秋。

远山欹枕见，暮雨闭门愁。

更忆东林寺，诗家第一流。

《端午三殿侍宴应制探得鱼字》

唐朝・张说

小暑夏弦应，徽音商管初。愿赍长命缕，来续大恩馀。

三殿褰珠箔，群官上玉除。助阳尝麦彘，顺节进龟鱼。

甘露垂天酒，芝花捧御书。合丹同蝘蜓，灰骨共蟾蜍。

今日伤蛇意，衔珠遂阙如。

《将会梦楼于摄山道中有述》

清朝・姚鼐

太平门外雨初晴，又听新蝉第一声。

转毂年光逢小暑，夹第天气似清明。

山云近作迎人态，僧院归如返舍情。

未死故人重执手，举看藤杖一枝轻。

《答李滁州题庭前石竹花见寄》

唐朝・独孤及

殷疑曙霞染，巧类匣刀裁。

不怕南风热，能迎小暑开。

游蜂怜色好，思妇感年催。

览赠添离恨，愁肠日几回。

《久雨六言四首・平陆莽为巨浸》

宋朝・刘克庄

平陆莽为巨浸，晴空变作漏天。

明朝是小暑节，重霉必大有年。

《夜望》

元朝・方回

夕阳已下月初生，小暑才交雨渐晴。

南北斗杓双向直，乾坤卦位八方明。

古人已往言犹在，末俗何为路未平。

似觉草虫亦多事，为予凄楚和吟声。

《秋夜宿重本上人院》

唐朝・李频

却忆凉堂坐，明河几度流。

安禅逢小暑，抱疾入高秋。

水国曾重讲，云林半旧游。

此来看月落，还似道相求。

《小暑日寄山甫二首・七年侍膝极融怡》

宋朝・刘克庄

七年侍膝极融怡，半月分襟费梦思。

比鹿门翁吾齿耄，作鱼梁吏汝官卑。

击鲜何忍为儿溷，反鮓无烦寄土宜。

若见省郎问村叟，不能书札尚能诗。

《小暑日寄山甫二首・微官便有简书畏》

宋朝・刘克庄

微官便有简书畏，贫舍非无水菽欢。

插架签存先世旧，堆床笏美一时观。

远书且问平安好，前哲曾嗟嗣守难。

了却台参早怀檄，暂归亦可小团栾。

《送魏正则擢第归江陵》

唐朝・武元衡

客路商山外，离筵小暑前。

高文常独步，折桂及龆年。

关国通秦限，波涛隔汉川。

叨同会府选，分手倍依然。

《暮秋重过山僧院》

唐朝・李频

却接良宵坐，明河几转流。

安禅逢小暑，抱疾入高秋。

静室闻玄理，深山可白头。

朝朝献林果，亦欲学猕猴。

《赠别王侍御赴上都》

唐朝・韩翃

翩翩马上郎，执简佩银章。西向洛阳归鄠杜，

回头结念莲花府。朝辞芳草万岁街，暮宿春山一泉坞。

青青树色傍行衣，乳燕流莺相间飞。远过三峰临八水，

幽寻佳赏偏如此。残花片片细柳风，落日疏钟小槐雨。

相思掩泣复何如，公子门前人渐疏。幸有心期当小暑，

葛衣纱帽望回车。