苹果 macOS 13 Ventura 开发者预览版 Beta 3 发布，全新 Lockdown 模式、iCloud 共享照片库上线

IT之家 7 月 7 日消息，苹果今日向 Mac 电脑用户推送了 macOS 13 开发者预览版 Beta 3 更新（内部版本号：22A5295h），本次更新距离上次发布隔了 14 天。

苹果今日凌晨宣布为 Mac 推出全新 Lockdown 模式，为可能成为高度针对性网络攻击目标的用户提供特别的额外保护，该功能已在 macOS 13 开发者预览版 Beta 3 中可用。

Lockdown 模式默认关闭，可以在设置中的“Privacy & Security（隐私与安全性）”部分启用。开启后，Lockdown 模式可以随时在同一设置中关闭。启用或关闭 Lockdown 模式需要重新启动设备并输入设备密码。

苹果表示，Lockdown 模式是一项同类首创的重要功能，将在今年秋天随 iOS 16、iPadOS 16 和 macOS Ventura 发布。这项功能旨在为极少数用户提供可选的极致保护。这些用户在数字安全方面面临着具有高度针对性的严重威胁。苹果同时公布了去年 11 月宣布的 1000 万美元网络安全经费的详情，这项经费将用于支持致力于间谍软件威胁研究及宣传的社会组织。

Lockdown 旨在为极少数用户提供可选的极端保护。这些用户因其身份或工作性质，可能被极为先进的数字威胁锁定为攻击目标，如来自 NSO Group 等在国家授意下开发间谍软件的私人企业发起的攻击。在 iOS 16、iPadOS 16 和 macOS Ventura 中开启 Lockdown 模式将进一步加强设备防护，严格限制部分功能，大幅减少受攻击面，以免给具高度针对性的间谍软件可乘之机。

Lockdown 模式发布时将包括下列保护功能：

信息：除图片之外的绝大多数信息附件类型将被拦截。链接预览等部分功能将被禁用。

网络浏览：just-in-time (JIT) JavaScript 编译器等部分复杂网络技术将被禁用，除非用户在 Lockdown 模式中设置受信站点白名单。

Apple 服务：向用户发起的 FaceTime 通话等邀请与服务请求将被拦截，除非用户此前向对方发起过通话或请求。

iPhone 锁定时，与电脑或配件的有线连接也将被拦截。

Lockdown 模式开启后将无法安装配置文件，且设备无法加入移动设备管理（MDM）。

苹果未来将持续加强 Lockdown 模式，添加新的防护措施。为鼓励安全研究社群积极反馈与合作，苹果还将在 Apple Security Bounty 计划中设立新类别，奖励在 Lockdown 模式中发现漏洞、帮助强化其防护功能的研究者。研究者在 Lockdown 模式中如有符合条件的发现，所获奖金将翻倍，最多可达 200 万美元 —— 这是整个行业中封顶金额最高的奖金。

macOS 13 Ventura 开发者预览版 Beta 3 还增加了对 iCloud 共享照片库的支持，iCloud 共享照片库旨在让用户更轻松地与家人共享照片，在照片应用中，向下滚动到“共享库”即可查看。

iCloud 共享照片库可以让用户邀请最多五个人共同管理照片，具体用法和 iOS / iPadOS 16 中相同，IT之家小伙伴可以点此查看具体内容。

如何升级 iOS / iPadOS / watchOS / macOS 开发版 / 公测版？

只需下载安装【描述文件】即可在系统更新中探测到开发版 / 公测版升级，描述文件下载途径见下文。

需要注意的是，因苹果各区域节点服务器配置缓存问题，可能有些地方探测到升级更新的时间略有延迟，一般半小时内，不会太久。

从哪里下载 iOS / iPadOS / watchOS / macOS 开发版 / 公测版描述文件？

方法一：关注 IT之家微信公众号（点此进入），发送消息【描述文件】或【苹果】即可得到自动回复的下载链接。如下图所示：

方法二：打开 IT之家App（点此下载），依次点击【发现】→【苹果描述文件】即可找到下载链接。如下图所示：

方法三：前往《苹果 iOS 描述文件下载大全 & 完全使用攻略：玩测试版 / 限制升级…… 必备》下载。

附苹果 iOS 历史固件下载大全：

《IT之家精华：苹果 iOS 系统发布 / 固件下载 / 升级更新大全表》