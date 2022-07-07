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苹果 macOS 13 Ventura 开发者预览版 Beta 3 发布，全新 Lockdown 模式、iCloud 共享照片库上线

2022/7/7 1:13:17 来源：IT之家 作者：小泵 责编：小泵
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感谢IT之家网友 榆吢古筝王子 的线索投递！

IT之家 7 月 7 日消息，苹果今日向 Mac 电脑用户推送了 macOS 13 开发者预览版 Beta 3 更新（内部版本号：22A5295h），本次更新距离上次发布隔了 14 天。

苹果 macOS 操作系统

苹果今日凌晨宣布为 Mac 推出全新 Lockdown 模式，为可能成为高度针对性网络攻击目标的用户提供特别的额外保护，该功能已在 macOS 13 开发者预览版 Beta 3 中可用。

Lockdown 模式默认关闭，可以在设置中的“Privacy & Security（隐私与安全性）”部分启用。开启后，Lockdown 模式可以随时在同一设置中关闭。启用或关闭 Lockdown 模式需要重新启动设备并输入设备密码。

苹果表示，Lockdown 模式是一项同类首创的重要功能，将在今年秋天随 iOS 16、iPadOS 16 和 macOS Ventura 发布。这项功能旨在为极少数用户提供可选的极致保护。这些用户在数字安全方面面临着具有高度针对性的严重威胁。苹果同时公布了去年 11 月宣布的 1000 万美元网络安全经费的详情，这项经费将用于支持致力于间谍软件威胁研究及宣传的社会组织。

iPhone 屏幕上显示新的 Lockdown 模式。

Lockdown 旨在为极少数用户提供可选的极端保护。这些用户因其身份或工作性质，可能被极为先进的数字威胁锁定为攻击目标，如来自 NSO Group 等在国家授意下开发间谍软件的私人企业发起的攻击。在 iOS 16、iPadOS 16 和 macOS Ventura 中开启 Lockdown 模式将进一步加强设备防护，严格限制部分功能，大幅减少受攻击面，以免给具高度针对性的间谍软件可乘之机。

Lockdown 模式发布时将包括下列保护功能：

  • 信息：除图片之外的绝大多数信息附件类型将被拦截。链接预览等部分功能将被禁用。

  • 网络浏览：just-in-time (JIT) JavaScript 编译器等部分复杂网络技术将被禁用，除非用户在 Lockdown 模式中设置受信站点白名单。

  • Apple 服务：向用户发起的 FaceTime 通话等邀请与服务请求将被拦截，除非用户此前向对方发起过通话或请求。

  • iPhone 锁定时，与电脑或配件的有线连接也将被拦截。

  • Lockdown 模式开启后将无法安装配置文件，且设备无法加入移动设备管理（MDM）。

iPhone 屏幕上显示新的 Lockdown 模式功能，询问用户是否希望开启此模式。

苹果未来将持续加强 Lockdown 模式，添加新的防护措施。为鼓励安全研究社群积极反馈与合作，苹果还将在 Apple Security Bounty 计划中设立新类别，奖励在 Lockdown 模式中发现漏洞、帮助强化其防护功能的研究者。研究者在 Lockdown 模式中如有符合条件的发现，所获奖金将翻倍，最多可达 200 万美元 —— 这是整个行业中封顶金额最高的奖金。

macOS 13 Ventura 开发者预览版 Beta 3 还增加了对 iCloud 共享照片库的支持，iCloud 共享照片库旨在让用户更轻松地与家人共享照片，在照片应用中，向下滚动到“共享库”即可查看。

iCloud 共享照片库可以让用户邀请最多五个人共同管理照片，具体用法和 iOS / iPadOS 16 中相同，IT之家小伙伴可以点此查看具体内容

如何升级 iOS / iPadOS / watchOS / macOS 开发版 / 公测版？

只需下载安装【描述文件】即可在系统更新中探测到开发版 / 公测版升级，描述文件下载途径见下文。

需要注意的是，因苹果各区域节点服务器配置缓存问题，可能有些地方探测到升级更新的时间略有延迟，一般半小时内，不会太久。

从哪里下载 iOS / iPadOS / watchOS / macOS 开发版 / 公测版描述文件？

方法一：关注 IT之家微信公众号点此进入），发送消息【描述文件】或【苹果】即可得到自动回复的下载链接。如下图所示：

通过IT之家微信公众号下载苹果描述文件

方法二：打开 IT之家App点此下载），依次点击【发现】→【苹果描述文件】即可找到下载链接。如下图所示：

通过IT之家移动客户端下载苹果描述文件

方法三：前往《苹果 iOS 描述文件下载大全 & 完全使用攻略：玩测试版 / 限制升级…… 必备》下载。

附苹果 iOS 历史固件下载大全：

IT之家精华：苹果 iOS 系统发布 / 固件下载 / 升级更新大全表

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关键词：macOS

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