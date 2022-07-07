全新 Lockdown 模式、iCloud 共享照片库上线，苹果 iOS / iPadOS 16 开发者预览版 Beta 3 与 iOS / iPadOS 15.6 公测版 Beta 5 发布

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IT之家 7 月 7 日消息，苹果今日向 iPhone 和 iPad 用户推送了 iOS / iPadOS 16 开发者预览版 Beta 3 更新（内部版本号：20A5312g），本次更新距离上次发布隔了 14 天。

苹果今日凌晨宣布为 iPhone / iPad 推出全新 Lockdown 模式，为可能成为高度针对性网络攻击目标的用户提供特别的额外保护，该功能已在 iOS / iPadOS 16 开发者预览版 Beta 3 中可用。

Lockdown 模式默认关闭，可以在设置中的“Privacy & Security（隐私与安全性）”部分启用。开启后，Lockdown 模式可以随时在同一设置中关闭。启用或关闭 Lockdown 模式需要重新启动设备并输入设备密码。

苹果表示，Lockdown 模式是一项同类首创的重要功能，将在今年秋天随 iOS 16、iPadOS 16 和 macOS Ventura 发布。这项功能旨在为极少数用户提供可选的极致保护。这些用户在数字安全方面面临着具有高度针对性的严重威胁。苹果同时公布了去年 11 月宣布的 1000 万美元网络安全经费的详情，这项经费将用于支持致力于间谍软件威胁研究及宣传的社会组织。

Lockdown 旨在为极少数用户提供可选的极端保护。这些用户因其身份或工作性质，可能被极为先进的数字威胁锁定为攻击目标，如来自 NSO Group 等在国家授意下开发间谍软件的私人企业发起的攻击。在 iOS 16、iPadOS 16 和 macOS Ventura 中开启 Lockdown 模式将进一步加强设备防护，严格限制部分功能，大幅减少受攻击面，以免给具高度针对性的间谍软件可乘之机。

Lockdown 模式发布时将包括下列保护功能：

信息：除图片之外的绝大多数信息附件类型将被拦截。链接预览等部分功能将被禁用。

网络浏览：just-in-time (JIT) JavaScript 编译器等部分复杂网络技术将被禁用，除非用户在 Lockdown 模式中设置受信站点白名单。

Apple 服务：向用户发起的 FaceTime 通话等邀请与服务请求将被拦截，除非用户此前向对方发起过通话或请求。

iPhone 锁定时，与电脑或配件的有线连接也将被拦截。

Lockdown 模式开启后将无法安装配置文件，且设备无法加入移动设备管理（MDM）。

苹果未来将持续加强 Lockdown 模式，添加新的防护措施。为鼓励安全研究社群积极反馈与合作，苹果还将在 Apple Security Bounty 计划中设立新类别，奖励在 Lockdown 模式中发现漏洞、帮助强化其防护功能的研究者。研究者在 Lockdown 模式中如有符合条件的发现，所获奖金将翻倍，最多可达 200 万美元 —— 这是整个行业中封顶金额最高的奖金。

iOS / iPadOS 16 开发者预览版 Beta 3 还增加了对 iCloud 共享照片库的支持，iCloud 共享照片库旨在让用户更轻松地与家人共享照片，在照片应用中，向下滚动到“共享库”即可查看。

用户可以点击“开始设置”并添加要与之共享的参与者。用户最多可以邀请五个其他人，并且所有参与者都可以添加、编辑或删除共享库中的内容。用户可以添加任意五个人，包括没有进行家庭共享设置的人。

选择要分享的人后，用户可以选择将照片移动到共享库。用户可以移动所有照片和视频、包含选定人物或来自选定日期的照片，也可以手动选择照片。添加照片后，用户可以在共享之前对照片库进行预览，然后使用消息 App 或共享链接邀请参与者。所有参与者都可以访问或上传照片到共享库。

为防止意外共享照片，用户还可以添加智能设置规则。用户可以选择分享所有过去的照片或仅分享特定开始日期的照片，还可以选择共享仅包含特定人员（例如家人）的照片。

照片还可以自动添加到共享库中，也有基于蓝牙接近度的共享选项。还可以通过相机 App 中的新设置将拍摄的所有照片自动上传到共享库，如果你与家人外出度假，每个人都可以在拍照后立即看到度假照片。

共享的照片将显示在“记忆”、“精选照片”和“照片”小部件中，类似于标准的 iCloud 图像库。

此外，iOS 15.6 公测版 Beta 5 也推送了，我们目前还不知道 iOS 15.6 和 iPadOS 15.6 引入了什么新功能，目前苹果现在已经完成了推出 iOS 和 iPadOS 15 时给出的所有承诺功能，而 iOS 15 的开发工作可能会随着 iOS 16 的临近而逐渐结束。

如何升级 iOS / iPadOS / watchOS / macOS 开发版 / 公测版？

只需下载安装【描述文件】即可在系统更新中探测到开发版 / 公测版升级，描述文件下载途径见下文。

需要注意的是，因苹果各区域节点服务器配置缓存问题，可能有些地方探测到升级更新的时间略有延迟，一般半小时内，不会太久。

从哪里下载 iOS / iPadOS / watchOS / macOS 开发版 / 公测版描述文件？

方法一：关注 IT之家微信公众号（点此进入），发送消息【描述文件】或【苹果】即可得到自动回复的下载链接。如下图所示：

方法二：打开 IT之家App（点此下载），依次点击【发现】→【苹果描述文件】即可找到下载链接。如下图所示：

方法三：前往《苹果 iOS 描述文件下载大全 & 完全使用攻略：玩测试版 / 限制升级…… 必备》下载。

附苹果 iOS 历史固件下载大全：

《IT之家精华：苹果 iOS 系统发布 / 固件下载 / 升级更新大全表》