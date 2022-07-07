用户流失、增速缓慢、亟需创收，Meta 称将继续推进 NFT 和区块链战略

北京时间 7 月 7 日早间消息，据报道，在过去几个月，全球加密货币市场价格暴跌，行业悲观弥漫。不过日前，美国社交网络巨头 Meta（Facebook 平台母公司）表示，将继续面向 30 多亿用户推出所谓“数字收藏品”的 NFT（非同质化代币），这一决定的一个大背景，是 Meta 正千方百计回到过去的高增长。

日前，Meta 负责互联网金融业务的主管史蒂芬・卡斯里尔 (（Stephane Kasriel）接受了上任之后的第一次采访。他强调，Meta 公司并不会调整过去已经确定的 NFT 战略。

卡斯里尔出生于法国巴黎，他曾经担任自由职业平台 Upwork 的首席执行官，以及网络支付巨头 PayPal 的高管，2020 年，卡斯里尔加盟了 Meta。

根据扎克伯格制定的战略，Meta 未来十年将会开发所谓的元宇宙概念，即用户可以生活和工作的虚拟网络世界，而 Meta 需要在元宇宙中实现各种商业模式，媒体称，NFT 战略对于元宇宙的创收十分重要。

不过，Meta 对于 NFT 以及加密货币的热情，和谷歌、苹果等公司形成了鲜明对比，这些对手保持谨慎甚至忧虑的立场。

卡斯里尔表示，对于使用 Meta 旗下各种社交工具的几十亿用户来说，Meta 看到了一个商机，那就是让用户购买和保存数字藏品，全世界数以百万计的创作者也可以创作各种虚拟和数字商品，通过 Meta 的平台销售给用户。

和其他美国硅谷的科技公司相比，Meta 和扎克伯格对于虚拟货币、NFT 等数字资产更加热情，该公司希望利用这些板块，增强社交工具对于新一代青少年的吸引力。要知道，伴随着 TikTok 在全球的风靡，Meta 面临争夺和挽留用户的极大压力。

NFT 使用了加密货币所依赖的区块链技术，可以对数字艺术品、数字商品的真实性和所有权进行认证。

卡斯里尔表示，根据公司的 NFT 战略，他们要让 Facebook、Instagram 等平台的内容创作者和影响力人物，利用他们的艺术品或者专业服务实现商业收入，这样也会有更多的粉丝被吸引到社交工具中。

TikTok 已经展示了平台上影响力用户的强大能量，该平台通过大量的优质短视频创作者，快速扩张用户规模，发展速度已经超过了作为老牌社交网络巨头的 Meta。如今，Meta 基本上依靠广告商业模式的 1180 亿美元年收入，面临对手的蚕食。

自从二月份公布去年四季度财报以来，Meta 的股价已经跌去了四分之一。在谈到用户规模和利润的下降时，Meta 谈到了来自 TikTok 的竞争压力。

根据媒体获得的内部文件，对于创作 NFT 的用户，Meta 暂时并不打算收费，但是未来可能通过某种费用或者广告的方式实现回报。

从长远来说，Meta 希望 NFT 能够推动元宇宙的开发普及。该公司预测，未来十年内，元宇宙将会成长为一个价值 3 万亿美元的虚拟经济体。根据扎克伯格的设想，创作者可以利用 NFT 为元宇宙的虚拟形象设计各种数字装饰品，然后相互进行销售。

在过去两个月时间里，伴随着加密货币的价格暴跌，NFT 资产的价格同样出现了暴跌。一些交易平台出现了裁员潮。

卡斯里尔表示，区块链产业正在经历一个“狂热周期”，加密货币市场进入了熊市，市场从去年的疯狂炒作进入了绝望境地，区块链和加密货币也面临越来越多的批评声。卡斯里尔表示，区块链市场的一些参与者将难以存活。

从五月份开始，Meta 开始测试一个新功能，让用户在社交媒体个人资料页面中展示所创作的 NFT 藏品。上个月，该公司把这一功能覆盖了更多的创作者。

值得一提的是，在加密货币领域，Meta 已经遭遇了重挫。

早前，在马库斯的领导下，Meta 准备推出一种名为“diem”的加密货币（稳定币），但是在美国监管机构的反对下，这一计划已经泡汤。在马库斯走人之后，卡斯里尔接管了 Meta 的相关部门。

卡斯里尔表示，目前 Meta 正在研究美国政府对于区块链产业的监管环境，这样公司未来不会再推出极富争议或是可能被关闭的新产品。

在过去，Meta 在侵犯个人隐私、垄断市场等方面爆出了大量丑闻，公信力严重受损。卡斯里尔表示，区块链技术拥有透明和不可篡改的特点，这种技术可以让 Meta 重新赢得用户的信任。

卡斯里尔表示，从技术上说，一些规划的产品不一定需要在区块链网络中，Meta 可以创建开放的开发者平台，历史上其实也做过，“但是你们会相信我们吗？如果我们改变了游戏规则，你们还会对我们感到失望吗？”

卡斯里尔介绍说，未来，公司希望能够让 NFT 更加便宜，更容易购买和交易。他也指出，在目前的交易平台上，NFT 价格昂贵，主要面向加密货币转移过来的玩家。

之前，Meta 也表示，元宇宙不会像该公司目前的社交工具那样，变成一个对外封闭的“围墙花园”，用户可以利用数字身份和数字商品，从 Meta 元宇宙无缝进入到竞争对手的平台中。而开放源码的区块链技术也将会推动不同平台之间的融合。

卡斯里尔介绍说，Meta 目前正在考虑让创作者可以用 NFT 来销售会员，而这些 NFT 也可以跨平台使用。

这位高管也表示，对于区块链和 NFT，公司会保持谨慎态度加以推进，因为区块链的推广目前还面临一些挑战，“现在还是区块链的早期阶段，许多技术还不成熟，我们一方面进行投资，另一方面也要保持务实。”